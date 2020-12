In 5 stappen een auto financieren

Stap 1: Ga op zoek naar jouw droomauto

Je loopt al langer met het idee. Je huidige auto is niet meer wat het moet zijn en je wilt op zoek gaan naar een nieuwe variant. Bedenk welke eisen jij aan een auto hebt en ga op zoek nop de verschillende sites die hiervoor beschikbaar zijn. Ga je voor een gezinsauto of toch die sportauto waar je altijd al van gedroomd hebt. Dit is voor veel mensen één van de leukste onderdelen van het kopen van de auto. Heb je hier zelf geen plezier in? Vraag iemand in je omgeving die hier verstand van heeft.

Stap 2: Bereken het bedrag dat jij nodig hebt

Nu je een auto in het vizier hebt die je wilt kopen is het belangrijk om te weten hoeveel geld er geleend moet worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je al een deel gespaard hebt, maar er ontbreekt nog een klein deel. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat je nog helemaal niks hebt en dat je alles moet financieren. Je kan er namelijk ook voor kiezen om het spaarpotje wat je hebt niet aan te breken en dit gedeelte ook mee te nemen in de financiering.

Stap 3: Vraag de lening aan

Het bedrag wat nodig is voor de auto is bekend. Heb je een partij op het oog ga dan in gesprek om te kijken wat dit per maand zal kosten. Je kan er bijvoorbeeld nu ook achter komen dat de wensen die je hebt te veel waren. Hoe vervelend het ook is, de enige optie die je dan hebt is om terug naar de tekentafel te gaan. Kijk naar een auto die goedkoper is waardoor de geld lening ook goedkoper zal uitpakken.

Stap 4: Neem de financiering goed door

Zodra je op een goede combinatie bent uitgekomen van financiering en auto krijg je een definitief voorstel. Het is belangrijk om deze door te nemen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op het moment als je deze niet meer kan betalen. Zijn er mogelijkheden bij het verliezen van je baan. Hoe ver weg het ook lijkt het is toch slim om dit goed door te nemen.

Stap 5: Koop de auto

Als alles dan achter de rug is komt het grote moment. Eindelijk is de dag aangebroken dat jij in je nieuwe auto kan stappen. En dat allemaal zonder dat je direct een grote uitgave hebt gedaan. Financieren is op die manier de ideale manier om een auto te kopen.