En dat maakt de boodschap van Samuelsson er niet sterker op. Moet de auto-industrie zich volledig richten op elektrische auto's, of beslist toch de klant? Wat is het nou? Volvo heeft eerder al besloten om vanaf 2025 alleen nog plug-in hybrides en EV's te leveren. Diesels zijn er bij Volvo niet meer, en ook heeft het merk besloten om al zijn auto's te begrenzen op 180 km/h.

Brandstofauto's moeten verboden worden

Samuelsson zegt het niet met zoveel woorden, maar hij lijkt te vinden dat brandstofauto's in de ban moeten. "Elektrische auto's zijn de toekomst", zegt hij, "Hoe meer je alternatieven open houdt, hoe langzamer de ontwikkeling zal gaan." Samuelsson denkt dat de coronacrisis autofabrikanten aan het denken heeft gezet. "We moeten veranderen. Bij Volvo hebben we nu gezegd: 'Laten we een elektrische autofabrikant worden.'"

Als je EV's in de showroom hebt, zullen mensen daarvoor kiezen

"Als je elektrische auto's in de showroom hebt, zullen veel mensen kiezen voor de nieuwe technologie", aldus Samuelsson, die de EV-ontwikkeling vergelijkt met de snelle opkomst van de smartphone. "Het is net als vijftien jaar geleden, met mobiele telefoons. Wil je de telefoon met de knoppen, of wil je de telefoon met touchscreen?"

Een verbod is beter dan subsidies, denkt Volvo

De Engelse overheid heeft de verkoop van niet-elektrische auto's vanaf 2030 verboden. Samuelsson denkt dat zo'n verbod een betere manier is om de doorbraak van EV's af te dwingen dan subsidies geven. De Volvo-topman vergelijkt het met veiligheid. Dat auto's tegenwoordig vol zitten met gordels, airbags en veiligheidssystemen komt doordat het verplicht is. Geen subsidies, maar gewoon ouderwetse regelgeving."

Volvo wordt braafste jongetje van de klas

Volvo zal het braafste jongetje van de klas worden, want Samuelsson wil volledig elektrisch gaan nog voor het verplicht is. Maar een harde deadline wil hij niet geven. "De klant beslist. We zullen hybrides hebben, maar ik denk dat we vanaf 2030 alleen nog maar EV's zullen leveren. Benzine- en dieselmotoren zijn niet de toekomst, dus laten we daar snel afscheid van nemen."