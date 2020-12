BMW stopt bij Nedcar, nu al 750 medewerkers op straat

BMW en VDL Nedcar werken sinds 2014 samen. Eerst werden er alleen Mini's geproduceerd (de Mini Hatchback, Mini Cabrio en Mini Countryman), maar in 2017 kwam daar de BMW X1 bij. Afgelopen juni werd bekend dat BMW die laatste bij Nedcar ging weghalen. Dit vanwege de wereldwijde crisis op de automarkt als gevolg van het coronavirus. In 2018 werkten er ongeveer 7200 mensen bij Nedcar. Vorig jaar heeft het bedrijf afscheid genomen van een groot aantal tijdelijke medewerkers. Nu heeft Nedcar minder dan 5000 medewerkers.

BMW heeft vanwege coronacrisis minder auto's nodig

En dat worden er binnenkort nog 750 minder. Volgens Nedcar verliezen 600 uitzendkrachten en 150 mensen in vaste dienst hun baan. "We hebben de gewenste productievolumes doorgekregen van BMW en dat noodzaakt ons tot deze ingreep", zegt VDL Nedcar-directeur Paul van Vuuren tegen 1Limburg. "De autoverkopen staan onder druk en BMW heeft simpelweg minder modellen van ons nodig. […] We gaan een vrijwillige vertrekregeling aanbieden, maar het gros van de mensen kan zeer waarschijnlijk aan de slag binnen andere onderdelen van VDL."

Kabinet zoekt mee naar nieuwe opdrachtgevers Nedcar

Volgens Van Vuuren is Nedcar hard op zoek naar nieuwe opdrachtgevers, met name vanuit China, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. "Partijen zijn echt geïnteresseerd. En we hopen uiterlijk eind 2021 een nieuwe partij of partijen binnen te halen. Dan hebben we vervolgens de tijd om de fabriek aan te passen voor de productie van nieuwe auto's." Minister Wiebes van Economische Zaken heeft toegezegd dat het kabinet alles in het werk zal stellen om mee te zoeken naar opdrachtgevers voor Nedcar.