Autoverkopen 2020: Een feest voor de rijken ... en Kia

De autoverkopen van 2020 geven een goed beeld van de economische situatie. Heel veel mensen in onder meer de horeca, de kunstsector en het toerisme hebben een rampzalig jaar achter de rug. Maar hoe Mark Rutte en Hugo de Jonge (samen met Irma Sluis) ook zeggen dat we allemaal getroffen worden door deze crisis, ze spreken niet de waarheid. Wie écht veel geld heeft, merkt nauwelijks iets van een lockdown of een reisverbod. Dat is goed te zien in de Nederlandse autoverkopen. Vrijwel elk merk doet het veel slechter dan in 2019. Audi verkocht 2316 auto's minder dan vorig jaar, een daling van 22,7 procent. Ford kelderde bijna 30 procent, Opel zelfs ruim 45 procent. Peugeot deelde in de ellende met een daling van bijna 25 procent.

Iedereen een Ferrari

Mensen die hun schaapjes op het droge hebben en verplicht binnen moesten zitten, hadden alle tijd om onder het genot van een goede whisky hun droomauto samen te stellen. Nu kijken meer mensen wel eens op de website van Kroymans of Louwman Exclusive, maar eerder om zich aan het aanbod te vergapen dan om daadwerkelijk een proefrit te boeken.

In de showroom van Bentley werden heel wat handtekeningen onder koopcontracten gezet (69 Bentleys in 2020, 66 in 2019). Je wordt vriendelijk doch dringend naar de uitgang van de showroom gebonjourd als je niet minstens 186.497 euro bij je hebt voor de goedkoopste Bentley Bentayga. Tel uit je winst …

Ferrari verkocht 45 auto's, dat zijn er liefst 13 meer dan vorig jaar. Als je weet dat de minst dure Ferrari (de Portofino) al 243.445 euro kost, kun je uitrekenen dat er in 2020 miljoenen zijn gestort op de bankrekening van de importeur in Hilversum.

Vooruit, bij Lamborghini (23 auto's ten opzichte van 41 een jaar eerder) is het rustiger. Maar dat is deels te wijten aan het verouderde gamma: de Aventador en de Huracán gaan al een eeuwigheid mee. Ook bij Rolls-Royce bleef de thee met melk vaker onaangeroerd: vorig jaar werden twaalf auto's met de Spirit of Ectasy op kenteken gezet, dit jaar maar vijf.

Feest bij Kia

Bij Porsche ging het wél goed in 2020, de verkoopstijging is zelfs spectaculair. Vorig jaar stond de teller op 973, dit jaar op 1555. In tegenstelling tot wat je misschien verwacht, ligt dat niet alleen aan de elektrische Porsche Taycan. Die vond 330 Nederlandse eigenaren, maar is niet de populairste Porsche. Dat is de Cayenne, die 475 procent beter verkocht dan in 2019 (575 vs. 121). Op de 911 krijgt de tijd al evenmin vat. 334 Nederlanders kozen voor de Porsche aller Porsches, vorig jaar waren het er 322.

Bij de niet-exclusieve automerken, is Kia de enige positieve uitschieter. Vooral de Kia Niro weet veel Nederlanders te bekoren. Leaserijders stortten zich als aasgieren op de lage bijtelling van de elektrische versie, maar ook bij particuliere kopers is hij populair. In totaal werden 8686 Niro's verkocht. De verhouding is ongeveer 50:50, de plug-in hybride speelt een marginale rol. Ook de Kia Picanto en Stonic verkopen goed.

Overigens zien we in België dezelfde trend: Porsche is daar de enige van de 25 best verkopende merken die een plus noteert. De stijging van Porsche is minder spectaculair dan in Nederland: 5 procent. Net als bij ons, beleeft Opel een dramatisch jaar (min 43 procent). Ook de Belgische Renault-dealers zijn niet in feeststemming, de verkoopaantallen daalden met 37 procent.