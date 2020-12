Waarom de nieuwe Mazda 2 een Toyota Yaris wordt

Het wordt voor autofabrikanten steeds moeilijker om geld te verdienen met kleine auto's. A-segmenters als de in Nederland zo succesvolle Opel Karl legde al het loodje, en ook de Citroën C1 en Peugeot 108 worden met uitsterven bedreigd. Reden: de ontwikkelingskosten wegen niet op tegen de verdiensten. De marges op kleine modellen zijn nu al klein. En de investeringen die nodig zijn om aan toekomstige uitstooteisen te voldoen, zetten de resultaten verder onder druk. Dat dit niet alleen in de allerkleinste klasse geldt, blijkt uit de recente aankondiging van Mazda.



Samenwerking Mazda en Toyota



In een presentatie van zijn jongste financiële cijfers meldt Mazda dat het de samenwerking met Toyota gaat intensiveren. De twee bedrijven doen al een tijdje zaken met elkaar. Zo is de Toyota Yaris Hatchback die sinds 2018 in de Verenigde Staten wordt verkocht, eigenlijk een Mazda 2 met Toyota-badges. Tevens bouwen de twee merken samen een grote fabriek in Huntsville, Alabama. Vanaf 2021 moeten daar jaarlijks 150.000 auto's van de band lopen. De volgende stap wordt ook voor consumenten heel tastbaar: een nieuwe Mazda 2 op Yaris-basis.

Twee vliegen in één klap



Met deze stap slaat Mazda twee vliegen in één klap. Het bespaart op de ontwikkelingskosten van een nieuw model en beschikt meteen over hybridetechniek. Dat laatste heeft weer een gunstig effect op de gemiddelde CO2-uitstoot van het merk. Zo worden milieuboetes voorkomen. Blijkbaar is de Skyactiv X-techniek daarvoor toch onvoldoende ... Gelukkig rijdt de huidige Toyota Yaris een stuk attractiever dan zijn voorgangers, zodat trouwe Mazda 2-rijders geen cultuurschok krijgen wanneer ze in 2023 een blokje om gaan met het nieuwe model.



Yaris-interieur verdient Mazda-sausje



Verder hopen we dat Mazda het niet houdt bij andere typeplaatjes en een ander grilletje. Want het Yaris-interieur verdient wel een Mazda-sausje. Wat ons betreft behoort de binnenhuisarchitectuur van de nieuwste Mazda's momenteel tot de top van de markt, terwijl we die van Toyota maar zozo vinden.



Eerder drukte Toyota al een duidelijk hybride-stempel op het gamma van Suzuki. De nieuwe Suzuki Across is een gerebadgede Toyota RAV4 en de aankomende Suzuki Swace is niets meer of minder dan een Toyota Corolla Touring Sports.