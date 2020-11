Laadpalen in de woestijn? Audi gaat Dakar rijden met elektrische rallywagen

Audi is tot nu toe één keer kampioen geweest in de elektrische Formule E-raceserie: in het seizoen 2017 - 2018. Op Le Mans heeft het Duitse merk een illustere racehistorie. Van 2000 tot 2014 won Audi de 24-uursrace maar liefst 13 keer! Alleen in 2003 en 2009 moest de fabrikant de winst aan iemand anders laten. In 2009 ging Peugeot er met de beker vandoor, en in 2003 kwam Bentley als eerste over de meet. Al moeten we daarbij aantekenen dat de Bentley Speed 8 onderhuids gewoon een Audi R8-racewagen was.

Elektrische aandrijflijn én een benzinemotor



Hoe dan ook, Audi werkt aan een terugkeer op Le Mans, maar bereid ook zijn Dakar-debuut voor. Vanaf 2022 wil het merk meedoen met een elektrische rally-raid-auto. Daarvoor werkt Audi aan een elektrische aandrijflijn met een krachtige batterij, die tijdens het rijden kan worden bijgeladen door een TFSI-benzinemotor. Het zal voor het eerst sinds de jaren tachtig zijn, dat Audi weer iets met de rallysport doet. Met de Quattro pakte Audi twee keer de wereldtitel (in 1982 en 1984).