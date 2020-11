'Er komt een kleine elektrische hatchback onder de Volkswagen ID.3'

Volkswagen heeft het bestaan van de ID.1 of ID.2 nog niet bevestigd, maar bronnen binnen het autoconcern hebben aan Automotive News Europe verteld dat de compacte EV er zeker komt. Hij gaat naar verluidt rond de 20.000 euro kosten, waarmee Volkswagen dus de concurrentie aangaat met de nieuwe Fiat 500E. Volgens de insiders vervangt het ID-model de Volkswagen Up, maar is hij qua binnenruimte net zo groot als de Polo. De actieradius van de auto en de batterijgrootte zijn nog niet bekend.

Na het omvangrijke dieselgateschandaal is Volkswagen zich volledig gaan richten op de elektrificatie van zijn modellengamma. De Volkswagen ID.3 is de eerste loot aan de elektrische ID-stam. Dit jaar volgt nog de grotere Volkswagen ID.4 - een crossover - en voor 2021 staat de Volkswagen ID.5 op stapel: een coupé-suv. In de jaren daarna introduceert Volkswagen onder het ID-label onder meer een elektrische sedan (ook al doen sedans het op de markt niet meer goed) en een MPV (een nieuwe Volkswagen T1-bus).