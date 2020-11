Fast & Furious-superfan bouwt tientallen filmreplica's

Voor wie de Fast & Furious-serie niet kent (dat lijkt ons sterk): het is de filmreeks die in 2001 de hele tunergekte liet losbarsten. In Fast & Furious zit altijd een misdaadverhaaltje verweven, maar het draait eigenlijk om de straatraces en de gemodificeerde auto's. De eerste film - The Fast and the Furious - maakte van acteurs Paul Walker en Vin Diesel echte sterren. Er zijn inmiddels acht Fast & Furious-delen. Walker speelde in de laatste - The Fate and the Furious uit 2017 - niet mee. Hij overleed in 2013 bij een verkeersongeluk met een Porsche Carrera GT.

Meer dan twintig Fast & Furious-replica's



De Fast & Furious-reeks heeft ervoor gezorgd dat er een ware markt is ontstaan voor replica's van de filmauto's. Denk aan de zwarte Dodge Charger van Dom (Vin Diesel) - waarvan overigens ook een Lego-versie van is - en de grijsblauwe Nissan Skyline GT-R van Bryan (Paul Walker). Een liefhebber uit Canada hield het echter niet bij één. Jorge heeft inmiddels een collectie met vierentwintig Fast & Furious-replica's. En daarmee is hij er nog niet. Hij mikt op een verzameling van vijfendertig auto's.