Project Rekall: Komt de Maserati Shamal echt terug?

De Maserati Shamal is een van de hoogtepunten uit Maserati's 'hoekige' periode. Hij werd gebouwd tussen 1990 en 1996, maar stamt in de basis nog uit begin jaren tachtig, toen de Maserati Biturbo op de markt kwam. Onder de kap ligt een 3,2-liter V8 met twee turbo's. Het blok levert 326 pk en 431 Nm, waarmee de Shamal in 5,3 seconden van stilstand naar 100 km/h gaat. Zijn topsnelheid ligt op 270 km/h.

Maserati's uit de jaren negentig hadden kwaliteitsproblemen

"Maserati's uit begin jaren negentig hadden 'een paar' kwaliteitsproblemen", schrijft Maserati zelf op Instagram. "Wij weten het. Jullie weten het. En toch - misschien is het de nostalgie - hebben ze een aantrekkingskracht die de technische problemen overstijgt. […] Het is dat gat dat we nu willen dichten met Project Rekall."

Restomod op basis van een oude Maserati Shamal

Met andere woorden: Maserati Fuoriserie - de personalisatie-afdeling van Maserati - werkt aan een restomod op basis van een oude Shamal. En aan de bijgaande tekeningen te zien, wordt het een machine die zo in sciencefictionfilm uit begin jaren negentig kan. "Een rijdende liefdesbrief aan het stukje Maserati-geschiedenis dat moeilijk te negeren is. Scherpe hoeken, uitgebouwde wielkasten, up-to-date technologie."

Zoiets als een Singer 911 of Eagle E-Type

Een restomod is een gemoderniseerde versie van een oude auto. Het Amerikaanse bedrijf Singer maakt bijvoorbeeld klassieke Porsche 911's op 964-basis, aangevuld met nieuwe techniek onderhuids en in het interieur. De Britse onderneming Eagle doet iets soortgelijks, maar dan met Jaguar E-Types.