Black Friday 2020: de beste auto deals op een rij (veel private lease)

Skoda veegt Black Friday en Cyber Monday op één hoop en komt met 4 private lease-deals. Een Skoda Scala voor 269 euro per maand is een nette aanbieding. De actie loopt tot 4 december.



Bij Fiat zijn de aanbiedingen al de hele week geldig. Een Fiat Panda vanaf 14.240 euro, een Fiat 500X vanaf 21.990 euro of een Fiat 500 Hybrid voor 209 euro per maand met private lease.



Black Friday Private Lease Deals bij Stern. Variërend van de Ford Fiesta voor 239 euro per maand, tot de plug-in hybride Renault Captur Plug-in Hybrid voor 399 euro. De Opel Corsa en de Fiat 500e zijn ook in de aanbieding.



Justlease.nl heeft een private lease-aanbieding: een elektrische Skoda Citigo-e iV met onbeperkt aantal kilometers voor 349 euro per maand. Je komt in aanmerking voor 41,60 euro subsidie per maand. Slechts 20 auto’s beschikbaar.

Ames, verkoper van Audi, Seat, Skoda en Volkswagen, geeft 1000 euro cashback als je een private lease-contract afsluit. De actie loopt tot zaterdag 28 november 17.00 uur. Koop je een occasion, dan krijg je 500 euro inruilpremie.



Huiskes Kokkeler Autogroep geeft t/m 30 november 'hoge kortingen' op occasions. Die tweedehands modellen kun je nu ook extra voordelig private leasen.



Voorraadvoordeel bij Ford-dealer Gerritse Hendriks. Ze verkopen je graag een Ford Mondeo ST-line met bijna 10.000 euro korting.

Zeeuw en Zeeuw verkoopt Renault, Dacia, Nissan, Ford, Kia en Mitsubishi. Kijk zelf welke aanbieding bij welk merk hoort. Bij de een zien we extra garantie, bij de ander een gratis fietsendrager.



Bynco – waar je online je nieuwe tweedehands auto koopt – heeft heel veel auto’s tijdelijk in prijs verlaagd. En je krijgt 18 maanden garantie. De Bynco Black Friday Deals gelden van vrijdag 27 t/m maandag 30 november.

Autobedrijf Van Mossel heeft Black Friday-aanbiedingen voor allerlei merken en modellen. Een MG ZS EV voor 349 euro per maand blijft een goede deal. Je kunt 'm ook kopen voor 26.985 euro.

Wil je een Citroën C1 voor 219 euro per maand? Bij Directleaseprivate.nl krijg je de optie 'flexibele looptijd' t.w.v. 300 euro per jaar cadeau. Dit betekent dat jij de private leaseauto al na 1 jaar gratis mag inleveren. De actie loopt tot en met 30 november.

Leasemaatschappij Arval heeft een private lease-actie in samenwerking met Toyota. De Aygo, Yaris, Corolla en C-HR doen allemaal mee. De nieuwe Yaris is als hybride-uitvoering prijzig om te kopen, dus klinkt 269 euro per maand als een goede deal. Wel even het kilometerpakket van 5000 km opkrikken.



Lease- en mobiliteitsboer Athlon heeft t/m 5 december private lease-aanbiedingen. Wij zijn een beetje argwanend, want de elektrische Smart ForTwo van 239 euro per maand kostte dat een paar weken geleden ook al …



Story BMW geeft gratis onderhoud voor 5 jaar of 100.000 kilometer bij aankoop van een demonstratie-auto of gebruikte auto tijdens het Black Friday-weekend. Dat is vandaag en morgen: 27 en 28 november 2020.

Over BMW gesproken: bij advocatenkantoor BMW-dealer Dubbelsteyn | De Fonkert is de BMW 118i M Sport in de aanbieding. In de private lease kost hij geen 539 maar 469 euro per maand.

H-Point verkoopt Hyundai’s en tijdens Black Friday is de nieuwe i20 in de aanbieding. Het dak gaat eraf! Maar ook weer niet, want je krijg het zwarte dak (als in: two tone lak) cadeau. Plus 1000 euro extra inruilwaarde voor je oude auto.



We hebben de beste aanbieding voor het laatst bewaard: 12x Auto Review voor 25 euro. Het grootste autotestblad van Nederland wordt door ons gemaakt - op de momenten dat we niet het internet afspeuren voor Black Friday-deals.

Update 12.40 uur: extra auto deals toegevoegd

Mulder Automotive heeft de Citroën C4 Cactus met 110 pk scherp ingekocht. Hij is leverbaar vanaf 19.999 euro – dat is 6361 euro korting. Deze uitvoering heeft climate control én stoelverwarming.



Peugeot Black Friday Deals bij Louwman. Op de actiepagina zie je precies hoeveel voorraadkorting je krijgt en hoeveel extra Black Friday-korting daar nog bovenop komt. Blieft u wellicht een Peugeot 208 voor 16.495 euro?



Nefkens heeft ook een selectie van nieuwe Peugeots in de aanbieding. Als extra bonus krijg je bij aankoop van zo’n actiemodel op 27 en 28 november een brandstofcheque van 500 euro.

4000 euro korting op een Hyundai Kona Electric? Herwers adverteert er vandaag mee.