De Lamborghini Sián is een hybride, maar wees niet bang dat hij klinkt als een brave Toyota. Want ondanks zijn milieu-ontlastende concept ligt er ook gewoon een vette V12 tussen de achteras en het interieur. Met 785 pk! Dat is sowieso al 15 pk meer dan de tot dusver sterkste Lambo, de Aventador SVJ, aan boord heeft. Maar alsof 785 pk nog niet genoeg was, voorzag Lamborghini de Sián ook nog van een elektrohulpje.

Lamborghini Sián haalt 819 pk uit een hybridesysteem

Want naast het 6,5-liter metende benzinemonster, heeft de Sián ook een 48-volt elektromotor aan boord. Het naaimachientje is geïntegreerd in de transmissie en levert 34 pk. Dat brengt het systeemvermogen op 819 pk. Nu is een bak vermogen mooi, maar de vraag is natuurlijk wat je ermee doet. Volgens Lamborghini knalt de nieuwe macho in 2,8 tellen naar de 100 km/h en ligt de topsnelheid aan de gunstige kant van de 350 km/h.

Ducati Diavel 1260 Lamborghini in oplage van 630 stuks

Lamborghini bouwt niet meer dan 63 exemplaren van de Sián, plus nog 19 stuks van de Sián Roadster. Ze zijn ongetwijfeld allemaal al verkocht, dus ben je aangewezen op de Ducati Diavel 1260 Lamborghini als je nog een stukje Sián wilt bemachtigen. De motorfiets wordt in een oplage van 630 exemplaren gebouwd en neemt veel styling- en kleurelementen over van de Lamborghini.

De Ducati is op de sprint sneller dan de Lamborghini

Voor de aandrijving van de Ducati Diavel 1260 Lamborghini zorgt een 1262 cc Ducati Testastretta L-twin met 162 pk en 129 Nm. Op een lang stuk asfalt zou de motorfiets het met gemak winnen van de 819 pk sterke Lamborghini. De Diavel gaat in niet meer dan 2,5 seconden van stilstand naar 100 km/h.