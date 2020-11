Aston Martin Vantage Legacy Collection verheft uitmelken tot kunst

Nou ja, we schrijven weliswaar dat je de Aston Martin Vantage Legacy Collection kunt kopen, maar voor zover wij het begrijpen, bouwt Aston Martin niet meer dan één set, voor een ongetwijfeld gepeperde prijs. Want de Engelse fabrikant heeft niet zomaar een paar oude raceauto's afgestoft. Dit drietal is volledig nieuw opgebouwd.

Meest succesvolle periode in racegeschiedenis Aston Martin

Aston Martin heeft de Vantage Legacy Collection in het leven geroepen om stil te staan bij de meest succesvolle periode in zijn racegeschiedenis: 2009 - 2018. In die jaren behaalde de Aston Martin Vantage twee klasse-overwinningen op Le Mans, zeven FIA World Endurance-titels en won hij diverse nationale en internationale GT-kampioenschappen.

Collectie met Aston Martin Vantage GTE, GT3 en GT4

Dus besloot Aston Martin dat er vast een verzamelaar gek genoeg is om een nieuw setje racewagens te kopen. De Vantage Legacy Collection bevat een Aston Martin V8 Vantage GTE, een V12 Vantage GT3 en een V8 Vantage GT4. Alle drie in het groen met gele accenten. Alle drie gloednieuw en klaar om in een afgesloten garage te verdwijnen.

Van de 500 pk sterke Vantage GTE zijn zeven stuks gebouwd

Van de Aston Martin V8 Vantage GT4 zijn nu 108 exemplaren gebouwd. De Vantage GT3 en Vantage GTE zijn zeldzamer, met respectievelijk 46 en 7 stuks. De krachtigste van het stel is de Vantage GT3, met een meer dan 600 pk sterke atmosferische V12. De 4,7-liter V8 van de Vantage GTE komt uit op ongeveer 500 pk.