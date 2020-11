Stikstof: 'Eén kalkoenboer stoot meer uit dan de 100 km/h-limiet bespaart'

Een kleine groep van enkele tientallen veehouderijen - zogenoemde piekbelasters - is verantwoordelijk voor honderden keren meer stikstofuitstoot dan woning- en wegenbouwprojecten, die vanwege de stikstofbelasting nog steeds stil liggen. Dat blijkt uit berekeningen van Investico in opdracht van onder meer de Groene Amsterdammer, Trouw en Tubantia, op basis van een analyse van ruim 19.000 veehouderijen. Volgens het platform voor onderzoeksjournalistiek is het onmogelijk om natuurgebieden weer gezond te krijgen zonder deze agrarische vervuilers te sluiten.

Kabinet wacht tot boeren zich melden voor uitkoopregeling

Sinds 2002 is het niet meer toegestaan om een intensieve veestal op minder dan 250 meter van een beschermd natuurgebied te bouwen. Toch zijn er nog steeds honderden veebedrijven die in die kritieke zone zitten. Vijfentwintig daarvan behoren tot de grootste uitstoters van ammoniak in heel Nederland. Het kabinet en provinciebesturen leggen deze bedrijven alleen geen verplichtingen op en wachten tot ze zich vrijwillig melden voor een uitkoopregeling.

Meer stikstof dan alle Nederlandse automobilisten besparen

Volgens Investico is er één kalkoenboer op de Veluwe die meer stikstof uitstoot dan er door alle Nederlandse automobilisten samen wordt bespaard met de nieuwe maximumsnelheid van 100 km/h. De verschillen tussen veehouderijen onderling zijn echter groot. Piekbelasters veroorzaken tot wel 61 keer meer stikstofneerslag dan de gemiddelde veehouder. Uit een rondvraag door Investico blijkt dat de boeren soms niet eens weten dat ze tot de piekbelasters behoren. En gebruikmaken van een vrijwillige uitkoopregeling willen ze niet.

Diverse bouwprojecten liggen al anderhalf jaar gedwongen stil

In Otterlo ligt de bouw van een woonwijk al anderhalf jaar gedwongen stil. Dat terwijl een kalverboer verderop de jaarlijkse 'stikstofruimte' voor het bouwproject in één dag (!) verbruikt. Ook is er een Brabantse varkensboer die in drie dagen meer stikstof uitstoot dan de volledige herstructurering van de snelweg A59 nodig heeft. Ook dat bouwproject ligt al anderhalf jaar stil vanwege de stikstofproblematiek. De commissie Remkes kwam met de aanbeveling om agrarische piekbelasters te sluiten, maar het kabinet wil daar voorlopig dus niet aan.