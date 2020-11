Audi TTS krijgt Competition Plus-schop onder de kont

Het grote verschil tussen de Audi TTS en Audi TT RS zit hem als vanouds in het aantal cilinders. Audi gebruikt in de TTS een 2,0-liter viercilinder turbomotor met standaard 306 pk en 400 Nm. De TT RS komt met zijn 2,5-liter vijfcilinder unit - die uitblinkt met zijn duivelse Audi Sport Quattro-huil - tot 400 pk en 480 Nm.

Voor de acceleratiecijfers doet het niets

In de Audi TTS Competition Plus hebben de technici de vermogenskraan iets verder opengedraaid, naar 320 pk bij een gelijkblijvend koppel van 400 Nm. Voor de acceleratiecijfers doet het helemaal niets. De Audi TTS Coupé gaat nog steeds in 4,5 seconden naar 100 km/h. De zwaardere TTS Roadster komt er 0,3 seconden achteraan. Bij beide is de topsnelheid begrensd op 250 km/h.

Audi TTS Competition Plus met zwarte details

De Audi TTS Competition Plus is standaard uitgerust met een zeventraps transmissie met dubbele koppeling, permanente vierwielaandrijving en Magnetic Ride-schokdempers. Hij is te herkennen aan onder meer zijn zwarte achtervleugel, zwarte Audi-ringen voor en achter, en diverse andere donkere exterieurdetails.

Audi TT en Audi TTS met Bronze Selection

Nieuw voor de Audi TT en TTS is ook de zogenoemde Bronze Selection. Als je dat pakket bestelt, wordt jouw auto uitgerust met bronskleurige details in het interieur, zoals de stoelbekleding, de middenconsole, de uitstroomroosters en de sierstiksels. Een Audi TT Bronze Selection is er in het grijs, wit of zwart, met gebronsde 20-inch vijfspaaks wielen.