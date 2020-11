Zeg maar dag met je handje tegen de Morgan 3 Wheeler

De huidige Morgan 3 Wheeler is een 'moderne' variant van de originele 3 Wheeler, die van 1932 tot 1952 werd geproduceerd. Hij wordt aangedreven door een V-twin motorfietsmotor van de Amerikaanse fabrikant S&S. Het 1998 cc metende blok levert 86 pk af aan het enkele achterwiel en slingert de 3 Wheeler in 6 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid van de Morgan ligt op zo'n 180 km/h. En dat is hard zat. Want in de 3 Wheeler zit je laag en onbeschermd.

Morgan 3 Wheeler P101 Edition met stickers

De Morgan 3 Wheeler P101 Edition is zo genoemd omdat de ontwikkeling van de 3 Wheeler bij Morgan de interne code P101 had. Hij is meteen van andere 3 Wheelers te onderscheiden aan zijn goudkleurige afdekplaat boven de passagiersstoel, zijn aero-disc-wielen, en zijn extra Hella-lampen voorop. Morgan levert de P101 Edition alleen in het zwart of zilverwit. Kopers kunnen kiezen uit vier stickerpaketten: Dazzleship (op de foto), Aviator, Race Car, en Belly Tank.

Succesvol model moet op zoek naar nieuwe motor

Morgan stopt niet zomaar met de productie van de 3 Wheeler. Het model is nog steeds een enorm verkoopsucces, maar helaas verloopt de typegoedkeuring van de V-twin in 2021. Morgan moet dus op zoek naar een andere krachtbron voor zijn toekomstige 3 Wheeler. In het Verenigd Koninkrijk is de Morgan 3 Wheeler P101 Edition er vanaf 54.000 pond (ruim 60.000 euro). Bij ons kost de 'gewone' 3 Wheeler al minstens 62.250 euro.