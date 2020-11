Nu te koop in Nederland: de elektrische Aiways U5 uit China

De MG ZS EV is er vanaf 30.985 euro en heeft een relatief bescheiden actieradius van 263 kilometer. Het is een auto die je koopt (of leaset) voor zijn prijs, niet voor wat-ie biedt. De Aiways U5 is een klap groter dan de MG (hij is bijna net zo lang als de BMW iX3) en kost minimaal 39.950 euro. Wat precies onder de lage-bijtellingsgrens voor 2021 ligt.

WLTP-actieradius van maximaal 400 kilometer

Voor de aandrijving van de Aiways U5 zorgt een 204 pk sterke elektromotor, die zijn stroom krijgt van een 63-kWh batterij. Die zou genoeg peut moeten hebben voor een actieradius van ruim 400 kilometer, volgens de WLTP-meting. Met een snellader is het mogelijk om de batterij in een half uur van 30 procent laadniveau naar 80 procent te krijgen.

Twee versies van de Aiways U5 beschikbaar

Voor volgend jaar zijn twee versies van de Aiways U5 beschikbaar: het 39.950 euro kostende basismodel en de Premium-variant voor 43.950 euro. De auto's die nog dit jaar geleverd kunnen worden (om te profiteren van de 8 procent bijtelling) zijn demo's met al een paar duizend kilometer op de teller. Deze zogeheten Showroom-uitvoeringen kosten 41.850 euro.

Al sinds 2019 in China op de markt

In China is de Aiways U5 al sinds 2019 op de markt. Het is voorlopig het enige model van Aiways, dat afgelopen maart op het punt stond om een conceptcar te onthullen op de Autosalon van Genève: de Aiways U6ion Prototype. Maar de Zwitserse show werd op het laatste moment afgelast vanwege de corona-uitbraak.