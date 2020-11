Waarom het coronavirus jouw verkeersboete ongeldig maakt

Begin oktober schreven we het al: je moet altijd bezwaar maken tegen een verkeersboete. Want er is een grote kans dat jouw boete ongeldig wordt verklaard. En dat is nu ook het geval bij een Nederlander die werd gepakt toen hij 38 km/h te hard reed. Een agent noteerde het kenteken, aldus het AD, en schreef een boete uit van 429 euro, die later bij de automobilist op de mat viel.

Agent kon de overtreder niet staande houden, want corona

Volgens de agent kon hij de overtreder niet staande houden. Dit omdat de werkinstructie van de politie rekening houdt met de veiligheid van agenten in coronatijd. 'Kun je verbaliseren op kenteken? Dan heeft dat de voorkeur', staat erin. Maar daar was Nick Voorbach van Verkeersboete.nl het niet mee eens. Hij maakte bezwaar namens de hardrijder en won de zaak bij de kantonrechter in Amsterdam.



Agent kan niet vaststellen of de kentekenhouder wel reed

Volgens Voorbach heeft de agent niet kunnen vaststellen of het wel de kentekenhouder was die te hard reed. De agent heeft de bestuurder immers niet staande gehouden en geïdentificeerd via zijn rijbewijs of paspoort. Bovendien heeft de automobilist de situatie nu niet uit kunnen leggen (even terzijde: wat zijn uitleg ook geweest zou zijn, hij reed natuurlijk gewoon veel en veel te hard).

Coronavirus is geen reden om mensen niet staande te houden

Het coronavirus vindt Voorbach geen reden om iemand niet staande te houden. Agenten moeten gewoon hun werk doen, ook in coronatijd. "Je bent buiten", aldus Voorbach tegen het AD, "je kunt een mondkapje opdoen en handschoenen aan." En daar is de rechter het mee eens. In een zitting - die via Skype verliep - was zijn conclusie: "Er is niet gebleken dat staandehouding in tijden van corona geen reële mogelijkheid is."

Verkeersboete? Vraag waarom je niet bent staande gehouden

Dit geldt natuurlijk niet voor flitsboetes. Maar als je een andere verkeersboete thuisgestuurd krijgt, waarvan je niets weet, dan ben je waarschijnlijk niet staande gehouden door een agent. En volgens Voorbach is het dan heel zinvol om te vragen naar een verklaring. Want als die iets met het coronavirus te maken heeft, heb je een grote kans dat de rechter een streep haalt door jouw boete.