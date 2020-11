De Kia Niro is een enorm succes. De Koreaanse crossover is steevast te vinden aan de top van de Nederlandse verkooplijst. Kia levert de Niro als hybride, plug-in hybride en volledig elektrische auto. Van de totale Niro-verkopen in ons land nemen de hybride en de EV-versie elke ongeveer de helft voor hun rekening. De plug-in hybride is nauwelijks populair.

Kia e-Niro 39 kWh met 289 kilometer bereik

Tot nu toe was de Kia e-Niro er alleen met 64-kWh batterij. Zijn broeder van een andere moeder - de Hyundai Kona Electric - is al die tijd ook leverbaar geweest met een 39,2-kWh accupakket. Die laatste komt nu dus ook naar de Kia. De nieuwe e-Niro-variant heeft 136 pk (204 pk voor de 64-kWh) en een bereik van maximaal 289 kilometer (455 kilometer voor de 64-kWh).

Optionele 3-fase lader vanaf DynamicLine standaard

De ComfortLine-instapmodellen van de Kia e-Niro worden standaard geleverd met een 7,2-kW 1-fase lader. De optionele 11-kW 3-fase lader kost 695 euro, maar is standaard vanaf het DynamicLine-uitrustingsniveau. Met die laatste is de Kia e-Niro in ruim 4 uur (39,2 kWh) of net geen 7 uur (64 kWh) op te laden van helemaal leeg naar 100 procent vol.

Meeste Kia e-Niro's blijven onder de 40.000 euro

Kia heeft aan het leveringsprogramma van de e-Niro gesleuteld met het oog op 2021. De prijsgrens voor de lage bijtelling (nu 8 procent, dan 12 procent) gaat van 45.000 euro nu naar 40.000 euro dan. De introductie van de 39-kWh Niro en de prijsverlaging van de 64-kWh-versie zorgen ervoor dat het grootste deel van het e-Niro-gamma onder de grens van 40.000 euro blijft.

Nieuwe vanafprijs Kia e-Niro van 35.995 euro

De Kia e-Niro 39 kWh begint bij 35.995 euro. Wie een auto met 64 kWh wil hebben, moet minimaal 38.995 euro betalen. Kia haakt bovendien in op de 4000 euro overheidssubsidie voor particuliere EV-kopers. Wie voor het eind van dit jaar een Kia e-Niro koopt, krijgt 4000 euro korting op de aanschafprijs, dus is de crossover er al vanaf 31.995 euro.

Hyundai Kona Electric met iets hogere vanafprijs

Bij Hyundai staat de Kona Electric voor iets meer in de prijslijst, overigens. Het model begint bij 36.795 euro voor de versie met 39-kWh batterij. De versie met 64-kWh accupakket moet minimaal 41.595 euro kosten. Maar we gaan ervan uit dat Hyundai voor het nieuwe jaar ook nog wel wat wijzigingen aanbrengt aan de prijslijst. Er komt immers een vernieuwde Kona Electric aan.