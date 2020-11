De Mercedes-Maybach S-Klasse is de Mercedes onder de S-Klasses

Maybach was een Duitse fabrikant die tussen 1921 en 1940 opulente luxe-auto's bouwde, zoals de Maybach DS7 en DS8 Zeppelin. In de Tweede Wereldoorlog stopte de autoproductie en schakelde Maybach over op het maken van motoren voor tanks. In 1960 werd Maybach - dat toen industriële dieselmotoren - en generators bouwde - overgenomen door Daimler-Benz.

Maybach 57 en 62 zijn finaal geflopt

Eind jaren negentig kwam Maybach terug als automerk. De Maybach 57 en 62 (de getallen geven de lengte in decimeters aan) moesten concurreren met Rolls-Royce, maar konden nergens ter wereld potten breken. Maybach hoopte jaarlijks zo'n 2000 auto's te verkopen, maar dat aantal werd bij lange na niet gehaald. In 2012 trok Mercedes de stekker uit Maybach.

Liefst 18 centimeter langer dan S-klasse

Sinds 2015 hangt de naam Maybach aan een speciale, extra luxe S-klasse. En aangezien de grote Mercedes recent volledig in het nieuw is gestoken, is er nu ook een kersverse Maybach-variant, die je meteen herkent aan zijn enorme lengte van bijna 5,5 meter. Hij is 18 centimeter langer dan een verlengde S-Klasse en heeft een 29 centimeter grotere wielbasis.

Mercedes-Maybach S-klasse houdt van chroom

Typische Maybach-kenmerken zijn de verchroomde grille met verticale spaken (de S-klasse heeft horizontale spaken), de lak in twee kleuren en het Maybach-logo op de c-stijl. In het interieur draait alles om de achterpassagiers, die zeeën van ruimte hebben en kunnen baden in een overdaad aan leer, hout en chroom.

Prijs waarschijnlijk dik over de 200.000 euro

Er zijn drie motoren beschikbaar voor de Mercedes-Maybach S-Klasse: een 6,0-liter twinturbo V12 (ruim 600 pk), een 4,0-liter twinturbo V8 (waarschijnlijk 558 pk) en een plug-in hybride (zo'n 500 pk). Waaraan moet je denken qua prijs? De duurste S-klasse zit momenteel op 156.000 euro, dus gaat de Maybach waarschijnlijk dik over de twee ton heen.