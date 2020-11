Fiat 500e: prijsvergelijking met Volkswagen ID.3, Honda E en Peugeot e-208

Fiat 500e

De prijs van de elektrische Fiat 500 hakt er zo hard in, omdat je voor een gewone 500 maar 16 mille betaalt. Bovendien begint Fiat met de luxe versies en komt er later een betaalbaar(der) model. En de aanschafsubsidie van 4000 euro gaat er nog vanaf. Maar het blijft een duur autootje. Krijg je dan op z’n minst alles wat je hightech-hartje begeert? We dromen van een groot touchscreen, een draadloze telefoonlader, sleutelloze toegang, plus een achteruitrijcamera. En dat allemaal verpakt in een hippe lakkleur. Na een rondje langs de concurrentie blijkt: nee, Fiat is toch niet gek geworden.

Fiat 500e (42 kWh, 320 km): 35.900 euro

10,25-inch touchscreen: standaard

Draadloze telefoonlader: standaard

Sleutelloze toegang: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Hippe lakkleur: standaard

Totaal: 35.900 euro

Duurder: Volkswagen ID.3

Op dit moment koop je voor 35.900 euro geen Volkswagen ID.3. Dat is niet zo gek, want de ID.3 is groter dan de Fiat 500e en hij heeft een forser accupakket. Bovendien kun je simpele opties als een achteruitrijcamera of sleutelloze toegang niet los bestellen - je moet een luxere uitvoering kopen. En alleen de allerduurste ID.3 heeft een draadloze telefoonlader.

Volkswagen ID.3 (58 kWh, 420 km): 37.990 euro



10-inch touchscreen: standaard

Draadloze telefoonlader: 11.500 euro (meerprijs voor 1st Max-uitvoering die deze optie heeft)

Sleutelloze toegang: standaard op 1st Max-uitvoering

Achteruitrijcamera: standaard op 1st Max-uitvoering

Hippe lakkleur: 795 euro

Totaal: 50.285 euro





Goedkoper: Honda E

Net zo sexy en compact als een 500e, maar met twee grote verschillen: de Honda E heeft méér beeldschermen en minder bereik. Er zijn twee uitvoeringen om uit te kiezen: Base en Advance. De voordeligste heeft alles wat we verlangen, behalve een draadloze telefoonlader. Dus wel camera’s als spiegels, maar geen draadloze telefoonlader? Rare jongens die …

Honda E (35,5 kWh, 222 km): 35.350 euro



Rij van beeldschermen: standaard

Draadloze telefoonlader: -

Sleutelloze toegang: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Hippe lakkleur: standaard

Totaal: 35.330 euro





Duurder: Peugeot e-208

De Peugeot e-208 ziet er vrolijk uit, maar heeft niet de smachtende aantrekkingskracht van een Fiat 500 of Honda E. Wat hij wel heeft, is een fors accupakket van 50 kWh en een digitaal instrumentarium met flitsende 3D-graphics. De Allure Première is 1050 euro duurder dan het basismodel en beperkt beschikbaar, maar voldoet aan al onze wensen.

Peugeot e-208 (50 kWh, 340 km): 34.900 euro

10-inch touchscreen 1050 euro (meerprijs voor Allure Première-uitvoering die deze optie heeft)

Draadloze telefoonlader: standaard op Allure Première-uitvoering

Sleutelloze toegang: standaard op Allure Première-uitvoering

Achteruitrijcamera: standaard op Allure Première-uitvoering

Hippe lakkleur: standaard

Totaal: 35.950 euro