Canada waarschuwt: 'Laat een eland niet aan je auto likken!'

Ten eerste: dit is geen grap, de foto hierboven is echt. En ten tweede: aan auto's likkende elanden zijn in Canada een serieus probleem. Althans, in de winter. Want het gaat hier om strooizout. Elanden vinden dat heerlijk. "Strooizout is als cocaïne voor elanden", zoals een Canadees dat uitlegt op televisie.

Is aangekoekt zout echt lekker?

Het komt dus voor dat je elanden aan het wegdek ziet likken. Inmiddels hebben de dieren echter uitgevogeld dat het veel fijner is om aan autobumpers en zijpanelen te sabbelen. Wie weet, misschien is het aangekoekte zout op die plekken stukken lekkerder of geconcentreerder.

Probeer ze niet weg te duwen

Dus als mensen in een natuurgebied stoppen om naar elanden te kijken, komen de enorme beesten gevaarlijk dichtbij. Volgens de Canadese overheid moeten automobilisten beslist niet proberen om de elanden bij hun voertuig weg te duwen. Het beste is om flink te gaan toeteren.

Elanden zijn gewend aan mensen

Het probleem van likkende elanden is de laatste jaren groter geworden. In Canada daalt de wolvenpopulatie. En dat betekent dat er minder elanden worden gedood, waardoor die populatie juist groeit. Bovendien zijn de grote hertachtigen erg gewend geraakt aan mensen, waardoor ze niet meer bang zijn om dichterbij te komen.

De in autoland beruchte elandtest

Het is overigens niet de eerste keer dat we op Autowereld.com over elanden berichten. Berucht in autoland is de elandtest: een scherpe uitwijkmanoeuvre die in het verleden het Waterloo is geweest voor onder meer de eerste Mercedes-Benz A-Klasse. De test komt uit Scandinavië, waar overstekende elanden voor mening aanrijding hebben gezorgd.