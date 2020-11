De nieuwe Lamborghini Huracán STO is maar sloom

STO-kopers, ja. Want je kunt ervan uitgaan dat Lamborghini al een flink aantal orders heeft voor zijn nieuwe Huracán-variant. De Huracán STO vindt zijn oorsprong in de Super Trofeo-raceserie, waarin alleen maar Huracáns uitkomen. Ook haalt Lamborghini de Huracán EVO GT3 als inspiratie aan. Een racewagen waarmee het merk onder meer de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring heeft gewonnen.

Veel meer neerwaartse druk

In werkelijkheid heeft de Lamborghini Huracán STO natuurlijk minder met de raceauto's te maken dat wordt gesuggereerd, maar er is zeker een bepaalde connectie. Op het gebied van aerodynamica bijvoorbeeld. Dankzij nieuwe scoops, spoilers, en diffusers genereert de Huracán STO 53 procent meer neerwaartse druk dan de Huracán Performante. Bij een snelheid van 280 km/h wordt de auto met 450 kilo aan downforce tegen het asfalt gedrukt.

Geen vierwielaandrijving meer

De lagere top van 310 km/h is een gevolg van de betere neerwaartse druk. In een rechte lijn zorgt het aerodynamicapakket voor meer luchtweerstand. Waar de Lamborghini Huracán STO het moet winnen, is in de bochten. Ook omdat hij in vergelijking met de Huracán Performante 43 kilo lichter is. Dat heeft Lamborghini weten te bereiken door het zware vierwielaandrijvingsysteem weg te laten (de 'gewone' Huracán EVO en de Performante hebben dat wel) en door kwistig gebruik te maken van koolstofvezel.

Wat kost de Lamborghini Huracán STO?

Aan de atmosferische V10 achterin is niets veranderd. Die levert nog steeds 640 pk. Op de sprint naar 100 km/h is hij heel iets 'langzamer' dan de Performante (3,0 tegenover 2,9 tellen), maar dat is te verwachten nu de kracht alleen naar de achterwielen gaat. In Europa gaat de Lamborghini Huracán STO net geen 250.000 euro, exclusief belastingen, kosten. In Nederland gaat hij dus geheid dik over de 300.000 euro.