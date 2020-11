Het verbod is niet nieuw. Eerst wilde de regering Johnson de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's per 2040 een halt toeroepen, maar dat is nu met tien jaar vervroegd. Al mogen sommige hybrides nog tot 2035 nieuw worden verkocht. Het gaat om plug-in hybrides die "een significante afstand" op elektrokracht kunnen rijden. De Britse regering heeft alleen nog niet gespecificeerd wat "een significante afstand" is.

Meer dan 2,8 miljard pond investeren

Volgens Johnson gaat zijn regering meer dan 2,8 miljard pond in elektrische mobiliteit investeren. Daarvan is 1,3 miljard bedoeld voor het neerzetten van meer laadpalen. Bijna 600 miljoen gaat naar subsidies voor kopers van schone auto's. Met 500 miljoen wil het Verenigd Koninkrijk de productie van batterijen in het land stimuleren.

Marktaandeel van elektrische auto's is laag

Er is nog wel een weg te gaan. Van de 1.384.601 tot nu in 2020 verkochte nieuwe auto's waren er 75.946 elektrisch (5,5 procent). Noorwegen heeft een ambitieuzer doel dan het Verenigd Koninkrijk gesteld - daar is de verkoop van brandstofauto's vanaf 2025 al verboden - maar dat land zit al op een marktaandeel van 50 procent elektrische auto's.