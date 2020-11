Autoverzekering afsluiten? 5 tips die je moet weten

1. Autoverzekering met hoog eigen risico

Kies je voor een hoger eigen risico, dan krijg je korting op je premie. Wanneer je doorgaans weinig schade hebt, kun je met een hoger eigen risico geld besparen. Rijd je wel een keer schade? Dan kan het in sommige gevallen voordeliger zijn deze zelf te betalen.

2. Voorkom dat je dubbel verzekerd bent



Verzekeraars bieden ook extra en aanvullende dekkingen aan, zoals de ongevalleninzittende- verzekering, pechhulp, rechtsbijstand motorrijtuig en de mogelijkheid om zelf een garage uit te kiezen. Het komt regelmatig voor dat je voor deze zaken al op een andere manier verzekerd bent. Je betaalt dan dus dubbel.

3. Kleine schades zelf betalen



Als je geen schade claimt, dan krijg je vaak korting op de premie van je autoverzekering. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe lager je premie. Dien je wel een schadeclaim in, dan daalt vaak het aantal schadevrije jaren en wordt je maandpremie dus hoger. Daarom is het in sommige gevallen op de lange termijn goedkoper om een schade zelf te betalen.

4. Leaseverklaring vragen



Met het rijden in een leaseauto bouw je geen schadevrije jaren op. Toch kunnen ook leaserijders korting opbouwen door schadevrij te rijden. Lever je een leaseauto in of ga je privé een auto rijden naast je leaseauto, dan is het verstandig te vragen naar de leaseverklaring. Op basis van die verklaring kunnen verzekeraars de no-claimkorting en het aantal schadevrije jaren bepalen.

5. Elektrische auto verzekeren? Vraag advies

Voor het verzekeren van een elektrische auto zijn er wel wat bijzondere aspecten om rekening mee te houden. Zo is acceptatie van (sommige) elektrische auto’s lastiger, kunnen premies hoger liggen dan verwacht door hogere nieuwprijzen, grotere vermogens en in sommige situaties een hogere schadelast op bepaalde typen voertuigen. In dit geval is het niet onverstandig om advies te vragen bij een financieel adviseur. Van Bruggen Adviesgroep vergelijkt continu het aanbod van vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen en selecteert de autoverzekeringen met goede en bij jou passende polisvoorwaarden en een scherpe premie.

6. Lees het gratis magazine Onbezorgd genieten

In het gratis magazine Onbezorgd genieten lees je nog meer tips voor het afsluiten van autoverzekering. In dit magazine lees je welke financiële kansen onbenut laten. Je leest welke mogelijkheden er zijn en je krijgt ook meteen inspiratie voor wat je met dit geld kunt doen.

