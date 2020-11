Zo gaat de nieuwe Honda Civic eruitzien

Hoe anders was dat in de jaren tachtig en negentig. Honda verkocht in Nederland ooit tussen de 6000 en 8000 Civics per jaar. Tussen 2016 en nu zijn dat er niet meer dan 200 of 300. Momenteel levert Honda in Nederland de Civic 5-deurs, Civic 4-deurs en Civic Type-R. Het gaat om de tiende generatie van de Civic, die sinds 2015 op de markt is.

Nieuwe Honda Civic eerst naar de Verenigde Staten

De elfde generatie Honda Civic komt in 2021 op de markt. Dit is niet het productiemodel, maar officieel nog een prototype. Al is hij voor meer dan 90 procent gelijk aan de versie die we uiteindelijk kunnen kopen. Honda brengt de Civic in 2021 eerst in de Verenigde Staten op de markt. Als sedan natuurlijk, maar later ook weer als hatchback en sportieve Type-R.

Minimalistisch dashboard met rooster over hele breedte

Van het interieur laat Honda alleen een schets zien. Het dashboard is minimalistisch, maar verder weinig verrassend, met als enige opvallende element een ventilatierooster dat over de hele breedte van de auto loopt. Wanneer de nieuwe Honda Civic in Nederland op de markt komt, is nog niet precies bekend.