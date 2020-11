Mercedes-AMG GT Black Series wint wedstrijdje ver plassen

Mercedes levert verbazingwekkend veel varianten van de Mercedes-AMG GT. Je hebt de AMG GT (530 pk), AMG GT C (557 pk), AMG GT R (585 pk) en AMG GT Black Series (730 pk). En dan zijn we de Roadster- en 4-Door Coupé-versies nog vergeten. De AMG GT Black Series kun je gewoon op de openbare weg gebruiken, maar is eigenlijk bedoeld voor het circuit. Een beetje als de Porsche 911 GT3 RS.

Sneller dan de Lamborghini Aventador

Coureur Maro Engel heeft de Mercedes-AMG GT Black Series de 20,6 kilometer lange Nordschleife op gestuurd en kwam met een nieuwe record terug. Al na 6:43,616 minuten stond de teller stil. En daarmee is de Black Series zo'n 1,3 seconden sneller rondgegaan dan de vorige recordhouder: de Lamborghini Aventador SVJ (6:44,97). Eerder waren de Porsche 911 GT2 RS (6:47,25) en Lamborghini Huracán Performante (6:52,01).

Van 0 naar 200 km/h in 9 seconden

De Mercedes-AMG GT Black Series gaat van 0-100 km/h in 3,2 seconden. Maar vooral de sprint naar 200 km/h is verbijsterend … Tel in je gedachten eens tot negen. En bedenk dan dat dit de tijd is die de Mercedes-AMG GT Black Series nodig heeft om vanuit stilstand 200 km/h te rijden. De top van de AMG ligt op 325 km/h. De laatste Black Series, was de SLS AMG met zijn vleugeldeuren. Die was goed voor 631 pk.

Uiterlijk Mercedes-AMG GT Black Series



De AMG-GT Black Series heeft een nieuwe, grotere grille (geïnspireerd op de grille van de GT3-racewagen) met verticale lamellen in donkerchroom.

De motorkap is gemaakt van lichtgewicht koolstofvezel en heeft twee grote luchthappers. Ook het dak, de kofferklep en de achterspoiler zijn van carbon. Ook binnenin is het zwart wat de klok staat.

Bedoeld voor op het circuit

Dat de Mercedes-AMG GT Black Series bedoeld is voor het circuit, wordt eens te meer duidelijk aan de leverbare opties. De auto is te bestellen met een brandblusser, vierpunts-racegordels en een systeem dat voorkomt dat je een koprol maakt. Ook kuipstoelen van carbon zijn een optie. De prijs van de Mercedes-AMG GT Black Series is op aanvraag.