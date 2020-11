In de Mini Vision Urbanaut ga je spontaan wierook branden

Kort door de bocht: de Mini Vision Urbanaut is een elektrische, zelfrijdende auto. Over de aandrijflijn en de techniek is weliswaar niks bekend, maar daar gaat het ook niet om. De Mini Vision Urbanaut is een luchtkasteel, een proefballonnetje waarin de Mini-ontwerpers hun fantasie de vrije loop hebben mogen laten.

Huiskamer voor autonome ritten

Het personenbusje - zoals we het studiemodel maar even oneerbiedig noemen - is 4,46 meter lang, waarmee hij 16 centimeter langer is dan de toch al niet kleine Mini Countryman. Want het gaat bij de Vision Urbanaut om de binnenruimte, die dienst moet kunnen doen als 'huiskamer' op lange, autonome ritten.

Het interieur is in een handomdraai te veranderen, aldus Mini: van een traditionele auto-opstelling met twee zitrijen tot iets dat op een kleine hotelkamer lijkt. Of beter gezegd: op een caravan. Als de Mini Vision Urbanaut stilstaat, kun je bijvoorbeeld de voorruit openen en daaronder lekker op het interieurbankje gaan liggen.

Mini Tokens voor Mini moments

Als bestuurder of inzittende heb je een Mini Token op zak. Dit kleine 'steentje' kun je in het centrale tafeltje leggen, waarna je kunt kiezen uit drie zogeheten 'Mini moments': Chill, Wanderlust en Vibe. Je kunt ook zelf 'Mini moments' creëren. Op basis van jouw keuze past de Mini Vision Urbanaut onder meer de verlichting, muziek en geur in de auto aan.

De Chill-modus spreekt min of meer voor zich. Als die 'Mini moment' wordt ingeschakeld (alleen mogelijk als de concept car stilstaat), krijgt de cabine van de Vision Urbanaut een rustige, bosachtige sfeer. Wanderlust en Vibe zijn moeilijker uit te leggen. De eerste symboliseert reizen en is alleen beschikbaar als de Mini rijdt. De tweede moet sociale interactie bevorderen.

Is de Mini Vision Urbanaut een Mini?

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om de Vision Urbanaut als Mini te herkennen. Hij is getooid met een soort suggestie van een Mini-grille. En dat was het eigenlijk qua herkenbare elementen. Traditionele koplampen en achterlichten zijn er niet. Aan de voor- en achterzijde van de Vision Urbanaut kunnen kleuren en vormen op een soort pixelscherm worden geprojecteerd.

Een geinige gimmick is de c-stijl aan de bestuurderskant. Daarop worden zogenoemde 'Mini charms' getoond. Die kun je vergelijken met stickers op een camper of caravan, of stocknagels op een wandelstok. Ze laten zien waar je geweest bent: festivals, pretparken, steden, noem maar op.