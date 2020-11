Prijs Toyota Mirai bekend. Maar gaan jullie hem nu wel kopen/leasen?

De Bovag deed onderzoek onder 1275 automobilisten. Een groot deel daarvan ziet de voordelen van een waterstofauto en zou zelfs wel 10 minuten willen omrijden om een waterstoftankstation te vinden. Maar dat is het probleem nou juist. In Nederland kun je momenteel maar op een paar plaatsen waterstof tanken. Enige tijd geleden reden wij een weekje in de Hyundai Nexo. Om te tanken moesten wij helemaal van Utrecht naar Helmond rijden.

Tweede Toyota Mirai flink minder duur

Toyota laat zich niet uit het veld slaan en haalt gewoon de tweede generatie van de Mirai naar Nederland. Van de eerste generatie werden sinds 2015 slechts 65 verkocht, waarvan de meeste aan bedrijven of overheden. De elektrische sedan met brandstofcel was dan ook niet goedkoop; Toyota wilde er meer dan 80.000 euro voor hebben. Het is dus maar goed dat zijn opvolger een stuk minder duur is. Al is 65.995 euro nog steeds een bak geld.

Toyota Mirai Launch Edition met tankservice

Op een volle tank waterstof komt de nieuwe Toyota Mirai 650 kilometer ver. En omdat Toyota weet dat het vervelend is om een half uur tot een uur te moeten rijden voor een tankbeurt, biedt het merk de Mirai Launch Edition aan met een tankservice. Als je binnen 50 kilometer van een waterstoftankstation woont, komt een medewerker van Toyota jouw auto ophalen om hem te gaan voltanken en brengt hij of zij hem ook weer terug.

Fiscaal voordeel groter voor waterstofauto's

Het voordeel van een waterstofauto ten opzichte van een elektrische auto met batterij, is dat het tanken niet lang duurt (binnen enkele minuten ben je weer weg). Daarbij is een Toyota Mirai fiscaal voordeliger dan bijvoorbeeld een Tesla. Een waterstofauto komt in 2021 in aanmerking voor 12 procent bijtelling over de hele aanschafprijs (bij de Mirai dus 65.995 euro). Bij EV's ligt de grens op 40.000 euro, waardoor de 64.580 euro kostende Tesla Model 3 Performance deels in de 22 procent bijtelling valt.