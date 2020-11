Boete voor bellen in de auto - Wat mag nou wel? En wat mag niet?

Eigenlijk is de wet heel duidelijk: als je autorijdt, mag je geen elektronische apparaten vasthouden. Dat verbod geldt dus niet alleen voor mobiele telefoons, maar ook voor tablets, muziekspelers en navigatiesystemen. Je mag ze niet in je hand houden, maar ook niet tussen je schouder en oor klemmen. Doe je dat toch, dan kun je een boete krijgen van 240 euro.

Mag je een telefoon vasthouden als je stilstaat?

Ja, dat mag. Het maakt daarbij niet uit of je in de file staat, voor een verkeerslicht of op een parkeerplaats. Als je je elektronische apparaat maar weer weglegt als je gaat rijden.

Mag je handsfree bellen als je rijdt?

Ja, je mag een telefoon bedienen als deze in een houder zit of als deze gekoppeld is met het infotainmentsysteem van de auto. Al is het natuurlijk levensgevaarlijk om complete appjes te gaan tikken terwijl je rijdt. Bezig zijn met een telefoon leidt de aandacht af van de weg, of je de telefoon nou in de hand hebt of niet.

Ben je verzekerd als je door handheld bellen een ongeluk veroorzaakt?

In Nederland ben je verplicht om een WA-verzekering voor je auto af te sluiten. Ben je betrokken bij een ongeluk dat door jouw schuld is ontstaan? Dan wordt de schade vergoed die jouw auto bij een ander heeft veroorzaakt. Echter, als de verzekeraar kan bewijzen dat je was afgeleid door het gebruik van een mobiele telefoon, dan moet je de kosten zelf betalen. Hetzelfde geldt bij een WA+ en Allrisk-verzekering.

Mag je als fietser een telefoon vasthouden?

Nee, dat is sinds 1 juli 2019 verboden. Je mag geen mobiele telefoon, tablet, muziekspeler of navigatiesysteem vasthouden als je fietst (tussen je schouder en oor houden, mag ook niet). Handsfree bellen en muziek luisteren is wel toegestaan (de muziek mag niet zo hard staan, dat je het omgevingsgeluid niet meer kan horen). Als je stilstaat, mag je wél een elektronisch apparaat vasthouden en bedienen. De boete op het vasthouden van een telefoon op de fiets bedraagt 95 euro.



En op de bromfiets of motor dan?

De regels zoals die gelden voor de auto en fiets, gelden ook voor snorfietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen en motoren. Je mag geen elektronische apparaat vasthouden tijdens het rijden. Je mag wel een elektronisch apparaat bedienen als die in een houder zit.