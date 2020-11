Maar natuurlijk is de Audi SQ2 nu ook gefacelift!

Achter de grote Audi-muil ligt dus nog steeds een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 300 pk en 400 Nm. Het blok is standaard gekoppeld aan een zeventraps transmissie met dubbele koppeling en vierwielaandrijving. Overigens is de Audi SQ2 bij normaal gebruik gewoon een voorwielaandrijver. Pas als er extra tractie nodig is, worden de achterwielen bijgeschakeld. Bijvoorbeeld op de sprint naar 100 km/h, die in 4,9 seconden is afgeraffeld. De topsnelheid van de Audi SQ2 is begrensd op 250 km/h.

Een sport-suv met offroad-setting?

De sportieve suv is uitgerust met een sportonderstel, dat de rijhoogte met 2 centimeter verlaagd. Met de Audi Drive Select-knop op de middentunnel kan de bestuurder de aandrijflijn in één van vijf verschillende rijmodi zetten: Comfort, Dynamic, Efficiency, Auto en Individual. Speciaal voor gebruik in het terrein heeft het Electronic Stabilization Control-systeem (ESC) van de Audi SQ2 een offroadstand.

Audi SQ2 voor bijna 70.000 euro

Nieuw is dat Matrix LED-koplampen nu standaard zijn op de SQ2. Je kunt het sportieve topmodel van de Q2-reeks herkennen aan zijn vier uitlaatpijpen en ... tja … dat was het wel zo'n beetje. In het interieur is het vooral zwart wat de klok slaat, met pedalen van roestvrij staal en hier en daar wat S-logo's. De vernieuwde Audi SQ2 wordt begin volgend jaar in Nederland leverbaar. Zijn voorganger kostte bijna 70.000 euro (!), dus verwacht geen veel lagere prijs.