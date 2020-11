Suzuki Jimny is terug, maar alleen als 'bedrijfswagen'

Maar waarom eigenlijk? Het achterbankje van de 'gewone' Suzuki Jimny is weliswaar alleen geschikt voor kinderen, maar lijkt ons toch wel een nuttige toevoeging. Het antwoord zit hem in Europese regelgeving. Autofabrikanten moeten met hun in Europa verkochte nieuwe auto's gemiddeld onder een CO2-uitstoot van 95 g/km blijven, anders moeten ze een forse boete betalen. En de Jimny gaat daar met 154 g/km ruimschoots overheen.

Suzuki Jimny is te klein voor bpm-vrijstelling

Bedrijfswagens tellen echter niet mee voor het gemiddelde van 95 g/km, daarom heeft Suzuki de Jimny nu als Professional op de markt gebracht. Voordelen voor de consument heeft het niet, want de Japanse 4x4 op grijs kenteken is te klein om voor bpm-vrijstelling in aanmerking te komen. Je betaalt als koper straks dus gewoon bpm én btw. Wat de Suzuki Jimny Professional gaat kosten, is nog niet bekend. Voorheen was de Jimny er vanaf zo'n 29.000 euro.

Grotere kofferbak en meer laadvermogen

Door het ontbreken van de achterbank heeft de Suzuki Jimny Professional een grotere kofferbak (863 in plaats van 830 liter), die - conform de eisen voor het grijs kenteken - met een rek is afgescheiden van de rest van de cabine. Het laadvermogen steeg van 115 naar 150 kilo. De aandrijflijn is ongewijzigd gebleven. Voorin de Jimny ligt een 102 pk sterke 1,5-liter viercilinder, die gekoppeld is aan een handbak en inschakelbare vierwielaandrijving.