Aankooptips Peugeot 206 occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

Met zo’n 153.000 exemplaren is de 206 in Nederland de bestverkochte Peugeot ooit. In de elf jaar dat de auto op de markt was, waren de hatchbacks het populairst. Al deed de 206 CC (vanaf 2001) het eveneens goed, zeker voor een cabriolet. Ook de vlot gelijnde Peugeot 206 SW (2002-2007) kende de nodige fans. De compacte stationwagon was er zelfs als GTI met 138 pk!

Uitvoeringen Peugeot 206



Het voert hier te ver om alle uitrustingsvarianten te beschrijven. Maar als je een 206 XN of XR tegenkomt op Marktplaats.nl, weet dan dat dit ook 20 jaar geleden al simpele versies waren. Stuurbekrachtiging was op de XN een optie, evenals airconditioning. Bij de XS en XT begint het er een beetje op te lijken. De Peugeot 206 Roland Garros en de Gentry boden zowel een (handbediende) airco als elektrisch ­verstelbare spiegels. De XS Quicksilver was vanaf 2003 een tijdelijke versie met onder meer airco, speciale bekleding en lichtmetalen wielen.



Peugeot 206 RC met 177 pk



Met de Peugeot 206 Griffe bood Peugeot een tegenhanger voor de Renault Clio Baccara. Zelfs leren bekleding en automatische klimaatregeling ontbraken niet. De meest luxe 206’en waren niet met de instapmotoren leverbaar. Dat waren een 1,1-liter met 60 pk en een 1.4 met 75 pk - beide viercilinders. Daar­boven kon je kiezen uit een 1.4 16V en een 1.6 met 90 pk, een 1.6 16V (110 pk) en een 2.0 16V (138 pk). Die laatste motor lag alleen in de Peugeot 206 GTI en de duurste versies van de 206 CC. In 2003 verscheen de Peugeot 206 RC. Daarin was de tweeliter zestienklepper opgepept tot 177 pk.



Wat is een Peugeot 206+?



In 2008 presenteerde Peugeot de 206+. Het was een voordelig instapmodel, ónder de 207. De neus was bijgepunt en het dashboard in een modern jasje gestoken. Onderhuids was er ­weinig veranderd. Hij reed een stuk leuker dan de zware Peugeot 207. De motorenkeuze was beperkt: de 206+ was er alleen als 1.1 met 60 pk en als 1.4 met 75 pk.

Aandachtspunten Peugeot 206



Door de hoge leeftijd van de Peugeot 206, is de lijst met aandachtspunten vrij lang. Kijk om te beginnen of de achterwielen nog mooi recht onder de auto staan en luister goed of de achter­as geen bijgeluiden maakt. Als lange tijd met versleten lagers wordt doorgereden, kan een achterasrevisie nodig zijn. Aan onderdelen ben je dan algauw 350 euro kwijt, en daar komt dan nog 100 tot 150 euro aan arbeidsloon bij.



Gevoelige automaat



De automaat van de 1,4-liter benzinemotor is geen voorbeeld van duurzaamheid. Als revisie nodig is, zullen kosten de ­restwaarde meestal overstijgen. Lijkt het centrale display midden op het dashboard in het verleden te leven en gaat de klok steeds terug naar 00:00 uur? Dan kunnen de stekkers van de centrale computer vuil zijn. Als je pech hebt, loopt de computer zelf op zijn laatste benen: reserveer dan maar 500 euro voor reparatie.



Stuurkolomhendel Peugeot 206



Reageren de richtingaanwijzers en het grootlichtsignaal niet zoals je verwacht? Dan kampt de Peugeot 206 mogelijk met een defecte stuurkolomhendel. Doet de elektronica raar, valt de motor soms uit of vertoont de auto andere gekke storingen? Grote kans dat de centrale relaiskast onder het dashboard aan vervanging toe is. Ook dat is een schade­post van honderden euro’s.



“Let ook op vochtoverlast in de voetenruimte.”

Een koppakking die veel olie lekt, kan de dynamo en diverse motorsensoren in de war brengen. Als het eenmaal zover is, gaat dat serieus geld kosten.



Niet ernstig, maar wel vervelend, is als de ontwateringskanaaltjes tegen het schutbord verstopt zijn: dit veroorzaakt vochtoverlast in de voetenruimte. Bij de 206 CC moet je het interieur overal op lekkage checken. Uiteraard verdient het klapmechanisme van het cabriodak ook de nodige aandacht.



Goede en minder goede diesels



In tegenstelling tot de 2.0 HDi lijkt de 1.6 HDiF niet voor de eeuwigheid gemaakt. De turbo en de oliepomp willen de pijp nogal eens aan Maarten Aeven. Wanneer de eigenaar de kosten voor ­herstel hoort, krijg hij die neiging ook. Roestvorming is geen groot probleem bij de Peugeot 206. Al kan en het lichtjes wegzakken van de gelijmde achterruit ervoor zorgen dat de achterklep bruine randjes gaat vertonen.

Prijzen tweedehands Peugeot 206

De duurste 206 die we op Marktplaats.nl kunnen vinden, is een 206 RC uit 2004 voor 10.750 euro. Niet goedkoop, maar een Peugeot 206 RC is zeldzaam, compleet en snel. Bovendien staat er maar 51.000 kilometer op de teller.



“Een Peugeot 206 GTI of RC is leuk, maar hoed je voor uitgewoonde exemplaren waarin de petjes nog onder de voorstoelen liggen.”

Modalere versies van de Peugeot 206 zijn stukken goedkoper. Zelfs onder de 3000 euro kun je een heleboel auto’s vinden met minder dan een ton op de klok. Met de 1,1-liter viercilinder is de 206 net zo vlot als een schildpad met corona. De 1.4 voldoet prima als je niet al te grote afstanden rijdt. Vanaf de 1.6 wordt het leuker. Wie veel kilo­meters maakt en nooit stadscentra met strenge milieuregels aandoet, kan de betrouwbare 2.0 HDi overwegen.



Check schadeverleden snelle 206'jes



Een 206 GTI of RC is leuk, maar hoed je voor uitgewoonde exemplaren waarin de petjes nog onder de voorstoelen liggen. Als eerdere eigenaren bij de investeringen in onderhoud dieper zijn gegaan dan bij het intrappen van het gaspedaal, heb je een winnaar. Maar ook in dat geval loont een schadecheck, want een snelle 206 kan listig zijn. Verder zouden wij minimaal een handbediende airco willen hebben. Die bevordert niet alleen het comfort. Het maakt de auto later ook weer gemakkelijker verkoopbaar.