Grand Prix Zandvoort staat in 2021 heel laat op de Formule 1-kalender

De officiële datum voor de Grand Prix van Nederland is 5 september 2021, met op de twee dagen ervoor natuurlijk de kwalificatie en vrije trainingen. Sportief directeur Jan Lammers is blij met de nieuwe datum, ook al ligt hij verder weg dan gedacht. Lammers ziet als voordeel dat de race op Zandvoort vlak na de drukte van de zomervakantie wordt verreden, met een grote kans op mooi weer. Daarbij maakt de latere datum het waarschijnlijker dat tegen die tijd de coronamaatregelen minder heftig zijn.

Grand Prix van Nederland zonder publiek?

Dit jaar zou de Grand Prix van Nederland op 5 mei worden verreden, maar al in maart werd besloten om de race niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. De organisatie van de race op Circuit Zandvoort is in overleg getreden met de Formule 1-organisatie over een nieuwe datum in 2020, maar is niet tot een overeenkomst gekomen. Een voorwaarde was dat de Grand Prix dit jaar zonder publiek gehouden zou worden en daar wilde de organisatie van de race niet aan. Er moet publiek bij.

Zandvoort al sinds 1948 Formule 1-circuit

Het is namelijk voor het eerst sinds 1985 dat er weer een Nederlandse Formule 1-wedstrijd wordt gehouden. Toen won Niki Lauda de race in een McLaren, met achter zich Alain Prost (McLaren) en Ayrton Senna (Lotus). De allereerste Grand Prix op Zandvoort werd in 1948 gehouden. Ferrari is de succesvolste constructeur met negen overwinningen. De Britse coureur Jim Clark de rijder met de meeste overwinningen: vier.