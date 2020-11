De Ferrari SF90 Stradale breekt met een traditie. Want de vorige topmodellen van het Ferrari-modellengamma - de F40, F50, Enzo en LaFerrari - kwamen in beperkte oplages op de markt. De SF90 niet. Daarvan verkoopt Ferrari er gewoon zoveel als het kan, voor een prijs die een stuk lager ligt dan die van de LaFerrari.

Ferrari LaFerrari met 'slechts' 963 pk

En dat terwijl de SF90 meer vermogen aan boord heeft dan 'de Ferrari'. Die werd van 2013 tot en met 2018 geleverd en was de concurrent van de McLaren P1 en Porsche 918 Spyder. Hij heeft een atmosferische 6,3-liter V12 aan boord, die hulp krijgt van een hybridesysteem en 963 pk uitbraakt.

Twinturbo V8 en drie elektromotoren

In de SF90 heeft Ferrari gekozen voor de 4,0-liter twinturbo V8 uit de F8 Tributo. De verbrandingsmotor levert 780 pk en wordt geholpen door drie elektromotoren, die het totaalvermogen naar 1000 pk brengen. De extreme stekkerhybride kan op elektrische kracht alleen rijden en komt dan maximaal 25 kilometer ver. De topsnelheid is dan 135 km/h.

Van 0 naar 100 km/h in 2,5 seconden!

De nieuwe Ferrari SF90 Spider heeft een hardtop die zichzelf in 14 seconden weg- of dichtklapt. Dus kun je nog beter genieten van het snelheidsgeweld waartoe de plug-in-Ferrari in staat is. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 2,5 seconden. Van stilstand naar 200 km/h in 7,0 seconden. En de VMax is 340 km/h.

Iets zwaarder dan Ferrari SF90 Stradale

Voor een deel is dat te danken aan het vierwielaandrijvingssysteem van de SF90 Spider, die door zijn dakmechanisme 70 kilo zwaarder is dan de SF90 Stradale. Zijn verbrandingsmotor drijft de achterwielen aan, twee van de elektromotoren nemen de voorwielen voor hun rekening. De derde elektromotor zit bij de versnellingsbak.

Ferrari SF90 Spider met Fiorano-pakket

Klanten die een nog extremere versie van de SF90 Spider willen, kunnen het Assetto Fiorano-pakket op de optielijst aanvinken. Dan is de auto 21 kilo lichter (1649 in plaats van 1670 kilo), met andere schokdempers, Michelin Pilot Sport Cup 2-banden en optioneel twee kleuren lak op de carrosserie.