De Audi Quattro maakte begin jaren tachtig furore in de rallysport, met zijn innovatieve vierwielaandrijving en brute vijfcilinder turbomotor. Toen de roemruchte Groep B-rallyklasse in 1986 werd verboden, was de 300 pk sterke rally-Quattro geëvolueerd tot de vuurspuwende, gevleugelde, meer dan 500 pk sterke Sport Quattro S1 E2. In aangepaste Pikes Peak-vorm (met ruim 600 pk) won de Duitse rallycoureur Walter Röhrl in 1987 de legendarische heuvelklim van Pikes Peak.

Audi 90 Quattro IMSA GTO met rallytechniek

Audi wilde de techniek van de rallywagens ook inzetten in de racerij. En met succes. In 1988 won de Audi 200 Quattro Trans Am het Amerikaanse Trans Am-kampioenschap en een jaar later deed de Audi 90 Quattro IMSA GTO het eveneens goed in de IMSA GTO-serie. Audi won zeven races, maar moest de titel helaas aan Ford laten. Al na een jaar werd de meer dan 700 pk leverende Audi 90 Quattro IMSA GTO met pensioen gestuurd.

Audi RS 6 GTO Concept als afstudeerproject

Maar hij leeft voort in de herinnering van veel raceliefhebbers, met name door zijn iconische kleurenschema, zijn kamerbrede carrosserie en zijn helse turbovijfcilinder. Een groep designstagiairs bij Audi hebben nu de 90 Quattro IMSA GTO als inspiratie genomen voor hun afstudeerproject: de Audi RS 6 GTO Concept. In productie gaat het studiemodel natuurlijk niet, maar ondanks dat is hij wel ontzettend gaaf.

Prachtige 'deep dish' wielen en een zij-uitlaat

Wat meteen opvalt zijn de prachtige wielen, die lijken op de dichte, 'deep dish' wielen van de Audi 90 Quattro IMSA GTO. Verder komen de carrosseriekleuren overeen met het grote voorbeeld en hebben de studenten de RS 6 GTO Concept zelfs een 'sidepipe' als uitlaat gegeven. Bij de Audi 90 Quattro IMSA GTO kwam de vuistdikke uitlaatpijp op een fantastisch lompe manier door de passagiersdeur naar buiten.

Concept gebaseerd op de Audi RS 6 Avant

De Audi RS 6 GTO Concept is gebaseerd op de huidige Audi RS 6 Avant (lees hier onze rijtest van de Audi RS 6 Avant). Hij heeft een 4,0-liter twinturbo V8 onder de motorkap en levert 600 pk en 800 Nm. Daarmee gaat de grote, zware station in slechts 3,6 seconden (!) van stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid is standaard afgeregeld op 250 km/h, maar kan worden opgehoogd naar 280 of zelfs 305 km/h als je bijbetaalt.