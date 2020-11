Win rallygame DiRT 5 voor de PlayStation 4 of Xbox One

DiRT 5 stamt in een rechte lijn af van de legendarische Colin McRae Rally-serie op de PlayStation en PlayStation 2. In 2007 heeft de spellenreeks zijn rallyroots langzaam losgelaten. De toevoeging Colin McRae verdween en maakte plaats voor de naam DiRT. Losgaan op een rallyproef kon nog steeds, maar ontwikkelaar Codemasters voegde ook andere offroad-disciplines toe aan de mix.

DiRT 5 grijpt terug op Colin McRae: DiRT 2

De nieuwste DiRT - nummer vijf alweer - grijpt terug op de extreme sports-vibe van Colin McRae: DiRT 2. Je strijdt om het goud op gravelcircuits, bevroren rivieren en in Gymkhana-arena's. Je kunt kiezen: neem je de sleutels van een klassieke Group B-auto als de Lancia 037, of ga je voor de elektrische toekomst van de Audi AI: Trail Quattro. Welk rallykanon je ook pakt, allemaal staan ze er fonkelend in HDR-graphics bij. Of niet natuurlijk, want deuken en krassen liggen om iedere bocht op de loer.

Hoe win je een exemplaar van DiRT 5?

Wat moet je doen om één van de DiRT 5-games te winnen? Simpel. Vul hieronder het formulier in. Vermeld bij je naam ook even welke console je hebt: PlayStation 4 of Xbox One. Op 14 november - komende zaterdag dus - trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe snel mee! En wie weet zit je volgende week met je controller in de hand DiRT 5 te spelen.

LET OP! VERGEET IN HET NAAMVAK NIET TE VERMELDEN WELKE CONSOLE JE HEBT.