BMW i geeft je vleugels! Letterlijk

BMW i en de Oostenrijkse wingsuit-piloot Peter Salzmann werkten samen aan het project. Het resultaat is de Electrified Wingsuit by BMW i; een compacte unit met twee koolstofvezel propellers, die door de wingsuit-vlieger op de buik wordt gedragen. Samen leveren de twee propellers - die kunnen opspoelen tot 25.000 tpm - een vermogen van 20 pk. Helaas is dat slechts 5 minuten te gebruiken, daarna is de kleine batterij van de unit leeg.

Electrified Wingsuit met top van ruim 300 km/h

Normaal gesproken kan een skydiver met een wingsuit een horizontale snelheid van meer dan 100 km/h bereiken. Met hulp van de propellers loopt dat op tot ruim 300 km/h. Volgens Salzmann - die inmiddels enkele testvluchten heeft gemaakt - leveren de motortjes een directe acceleratie als ze worden ingeschakeld. De eerste vlucht met de Electrified Wingsuit by BMW i was in het thuisland van Salzmann: Oostenrijk.

BMW i en Salzmann zetten ontwikkeling door

De 33-jarige skydive-instructeur sprong op een hoogte van 3000 meter uit een helikopter, vergezeld door twee skydivers in normale wingsuits. Salzmann kon niet alleen veel harder vliegen dan de anderen, maar ook stijgen om bijvoorbeeld over een bergrand te komen. BMW i en Salzmann hebben al laten weten dat ze de ontwikkeling van de Electrified Wingsuit by BMW i doorzetten.