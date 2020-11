Eerste suv van Lotus wordt 760 pk sterke elektrische auto

Met sportwagens alleen gaat Lotus het niet redden. Daarom moet een suv voor de grote verkoopaantallen gaan zorgen. Bij Lotus in Hethel wordt hard gewerkt aan wat nu nog de Lambda heet: een volledig elektrische suv die in 2022 op de markt komt en in China gebouwd gaat worden.

Lotus Lambda met 600 of 760 pk

De suv van Lotus is al sinds 2016 in ontwikkeling. Eerst zou het model met een hybride-aandrijflijn worden uitgerust, maar dat idee is van de baan. Volgens het Britse Autocar komen er twee versies van de Lotus Lambda: eentje met een ruim 600 pk en een met 760 pk. De elektrische suv wordt de zwaarste Lotus ooit, met een gewicht dat rond de 2000 kilo komt te liggen. Wat bereik betreft mikt Lotus op zo'n 580 kilometer.

Verkopen moeten verdriedubbelen

Het hele leveringsprogramma van Lotus gaat de komende jaren op de schop. Het eerste volledig nieuwe model is de Esprit, die volgend jaar met een hybride-V6 boven de Elise en Exige komt te staan. Lotus wil zijn verkopen meer dan verdriedubbelen, van 1500 auto's nu, naar 5000 over een paar jaar.