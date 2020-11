Gijs van Lennep (78) kijkt terug op een veelzijdige carrière. De man die ooit op het circuit Zandvoort startte in een Volkswagen Kever bereikte de absolute wereldtop. Zo won Van Lennep twee keer de 24 uur van Le Mans, scoorde hij punten in de Formule 1, werd hij Europees kampioen in de Formule 5000 en schreef hij de laatste Targa Florio op zijn naam, de mythische wegrace op Sicilië.

Porsche Carrera RSR, 936 en 917

Van Lennep heeft een speciale band met Porsche. Hij reed in vele illustere racers van het merk. Zoals de Carrera 6 waarmee Van Lennep in 1966 internationaal doorbrak en de oer-911 waarmee hij vele toerwagenraces reed. Ook was hij achter het stuur te vinden van de 908/02 en reed Van Lennep de Carrera RSR Turbo en de 936. Uiteraard speelde de 917 een prominente rol in zijn carrière. Niemand reed meer races met deze iconische racewagen dan Gijs van Lennep.

Onthulling uitgesteld vanwege corona

Porsche Nederland heeft besloten om Van Lennep te eren met een speciale uitvoering van de 911. Eigenlijk had de auto al in augustus onthuld moeten worden, maar toen ging de Gijs van Lennep Legend (een rally voor het goede doel) niet door vanwege de corona-uitbraak.

Lakproces van Porsche Exclusive Manufaktur

De Porsche 911 Carrera S voor Van Lennep valt meteen op door de enorme vingerafdruk voorop. Die is aangebracht met behulp van een direct printing lakprocedé (vergelijkbaar met de werking van een inktjetprinter) dat Porsche Exclusive Manufaktur heeft ontwikkeld. Daarmee is het nu mogelijk om grafische elementen met de hoogste kwaliteit op gelakte carrosseriedelen aan te brengen.

Verwijzing naar Racing Team Holland

Porsche heeft gekozen voor Lava Orange als carrosseriekleur. Dit verwijst naar de tijd waarin Van Lennep naast Ben Pon, Rob Slotemaker en Carel Godin de Beaufort in de Porsches van Racing Team Holland reed. Verder is de 450 pk sterke 911 Carrera S voorzien van Exclusive-achterlichten, een koolstofvezel dak en een SportDesign-pakket met achterspoiler. Op de instaplijsten van de 911 prijkt de handtekening van Van Lennep.