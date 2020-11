De Braziliaanse Embraer Phenom 300E is een van de populairste zakenjets ter wereld. Het vliegtuig werd in 2009 geïntroduceerd en wordt aangedreven door twee turbofanmotoren, waarmee hij een topsnelheid van 859 km/h kan halen. Op één tank kerosine (inhoud: 2428 kilogram) kan hij meer dan 3700 kilometer vliegen. De Embraer Phenom 300E heeft een vanafprijs van 8 miljoen euro, maar dan komen de opties er nog bij.

Kofferset, horloge en Porsche 911 Turbo S

Het exemplaar op de foto is een gelimiteerde speciale editie (yep, kennelijk doen ze dat ook bij vliegtuigen), die in een oplage van tien stuks wordt gebouwd. Koop je er een, dan krijg je er niet alleen een kofferset en een speciaal horloge bij, maar ook een Porsche 911 Turbo S in dezelfde kleurstelling als de jet (Platinum Silver en Jet Gray Metallic met striping in Brilliant Chrome en Speed Blue).

Interieur door Porsche Manufaktur

Vliegtuiggeintje: als je de deur van de Porsche opendoet, dan word je verwelkomd door een rood verlicht 'No Step'. Die twee woorden vind je bij een vliegtuig op delen van de vleugel, op plekken waar monteurs niet mogen staan (bijvoorbeeld bij de rolroeren). Het interieur van de 911 Turbo S is aangepakt oor Porsche Manufaktur en is deels uitgevoerd in een prachtig blauwe kleur.

In slechts 2,7 seconden naar 100 km/h

Op de startbaan kan de Porsche de Embraer goed bijbenen. De 911 Turbo S gaat in slechts 2,7 seconden naar 100 km/h en is goed voor een topsnelheid van 330 km/h. Zodra de wielen van de Embraer van de grond zijn, verliest de Porsche het natuurlijk, maar op de grond kun je nauwelijks een sneller vervoermiddel hebben dan de 911 Turbo S. De opper-911 kost in Nederland minstens 272.500 euro.