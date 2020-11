Ghostbusters ECTO-1 van Lego is net te laat voor Halloween

LEGO brengt ECTO-1 uit voor de nieuwe Ghostbusters-film die in 2021 uitkomt - Ghostbusters: Legacy. Maar de enige films die ons interesseren zijn Ghostbusters uit 1984 en (in iets mindere mate) Ghostbusters II uit 1989. De originelen met Bill Murray, Dan Akroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson en Sigourney Weaver. Want hoe minder we zeggen over de desastreuze remake uit 2016 hoe beter.

Van Cadillac naar Ectomobile

Afijn, door naar de ECTO-1 ... De dienstauto van de Ghostbusters is gebaseerd op een klassieke ambulance: een Cadillac Miller-Meteor uit 1959. Begin jaren tachtig wilden de filmmakers hem eerst zwart en paars verven met witte zwaailichten, maar dat kleurenschema bleek in de nachtscènes niet goed over te komen op camera. Dus kreeg de Ectomobile - zoals de ECTO-1 in de eerste film nog heet - zijn kenmerkende wit met rode schema.

ECTO-1 vanaf 15 november

Het LEGO-model bestaat uit liefst 2352 steentjes en is niet bedoeld voor kinderen, aldus LEGO. Want het zal gerust vele uren in beslag nemen om het 47 centimeter lange, 22 centimeter brede en 16 centimeter hoge gevaarte te bouwen. ECTO-1 is vanaf 15 november te bestellen - keurig op tijd voor Sinterklaas en Kerst - en kost … ai! ... 199 euro. Dus 'who you gonna call?' De LEGO-winkel.