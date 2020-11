De Aznom Palladium in vijf woorden: wat de fuck is dit?

Nog een vraag: wie gaat dit kopen? Want we weten dat er onder de rijken genoeg wansmaak rondwaart, maar die foute gasten in getunede Rolls-Royces of Lamborghini's moeten toch ook ergens een grens trekken? Aznom denkt tien stuks van de Palladium te kunnen verkopen. Wij denken dat dat wishful thinking is.

Aznom Palladium is een Ram 1500-pickup

Hoe dan ook, terug naar de groteske 'limousine' zelf. Hij is gebaseerd op de techniek van de Ram 1500-pickup. En dat betekent dat hij groootttt is. De Aznom Palladium is bijna 6 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog. Onder de hoge motorkap ligt een 5,7-liter twinturbo V8 die 711 pk en 900 Nm levert. En dat is maar goed ook. De Palladium legt namelijk 2650 kilo (!) in de schaal. Het vierwielaangedreven gevaarte is bij 210 km/h buiten adem en doet 4,5 seconden over de sprint naar 100 km/h.

Ram-interieur met een dikke laag leer

Stap je in, dan zie je meteen dat de Aznom eigenlijk een Ram-truck is. In de basis is het dashboard precies hetzelfde. Aznom heeft er alleen een dikke laag leer overheen gelegd. Verder zijn er natuurlijk gebruikelijke luxe-elementen als een koelkastje met kristallen glazen en een infotainmentsysteem. Ronduit raar is de bagageruimte achterin. Die is niet toegankelijk via een klep, maar via een soort uitschuivende la. Daarin past de bijpassende kofferset die je bij de Aznom Palladium krijgt.