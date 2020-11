Joe Biden rookt! De banden van zijn Corvette Stingray op ...

Het is voor autoliefhebber Joe Biden te hopen dat hij géén president wordt, want dan mag hij sowieso een paar jaar niet in zijn geliefde Corvette rijden. Deze video met Jay Leno is gemaakt in oktober 2016, toen Biden nog vicepresident was onder Obama. Hij vertelt daarin dat de geheime dienst niet wil dat hij in zijn Corvette op pad gaat.

Corvette Stingray als trouwcadeau

Biden heeft de Corvette Stingray nu 53 jaar. Hij is de eerste eigenaar en kocht de auto in augustus 1967 voor 5600 dollar. Althans, hij kocht hem niet, hij kreeg hem. Bidens vader was Chevrolet-dealer. En als trouwcadeau ruilde hij de toenmalige Chevrolet van Biden en de Pontiac Tempest van zijn aanstaande vrouw in voor een gloednieuwe Corvette Stingray.

En de tegenstander van Joe Biden dan?

Overigens heeft Bidens Republikeinse tegenstander Donald Trump ook iets met auto's In zijn jaren als vastgoedmagnaat versleet hij onder meer een Lamborghini Diablo VT Roadster, een Rolls-Royce Phantom en een McLaren-Mercedes SLR. Als president verplaatst hij zich natuurlijk in 'The Beast'.