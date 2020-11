Nieuwe Volkswagen ID.3 'Life' is goedkoper, maar mist 3 belangrijke opties

De eerste Nederlandse klanten voor de Volkswagen ID.3 konden kiezen uit drie 1st-modellen: de 1st, de 1st Plus en de 1st Max. Vandaag komen er twee uitvoeringen bij: de Life en de Business – zonder ‘1st’.

Verschillen: Volkswagen ID.3 Life versus ID.3 1st

We vermoeden dat er binnenkort een eind komt aan de 1st-uitvoeringen. Dat is slecht nieuws als je een budget van 38 mille hebt, want de goedkoopste ID.3 1st (37.990 euro) is luxer uitgerust dan de ID.3 Life van 37.890 euro. Bestel ‘m nu het nog kan, want anders loop je dit mis:

De Life-uitvoering van de Volkswagen ID.3 heeft géén mooie lichtmetalen wielen, maar 18 inch stalen velgen met aerodynamische wieldoppen. Dat alleen is de 100 euro meerprijs van de 1st al waard. Een schokkende ontdekking tijden het vergelijken van de prijslijsten: de ID.3 Life heeft gewone pedalen zónder 'Play' en 'Pauze' symbolen! Die zijn nu juist zo leuk! Ga je schamen, Volkswagen. Tot slot het design van de buitenkant: de ID.3 1st ziet er mooier uit dankzij de chroomstrip bovenlangs de ramen en de versiering op de C-stijlen. We houden van de felle blauwe metaallak, ook wel Makena Turquoise genoemd. De ID.3 Life heeft een zwarte rand boven de ramen, kale C-stijlen en een saaie blauwe kleur (Stonewashed Blue). Om van die 18 inch stalen wielen nog maar te zwijgen …

Volkswagen ID.3 Life standaarduitrusting

Het heeft wat tijd gekost om de prijslijsten te vergelijken, maar we kunnen bevestigen dat de ID.3 Life dezelfde standaarduitrusting heeft als de ID.3 1st.



Discover Pro-navigatiesysteem

We Connect Start

App Connect draadloos

Spraakbediening

Lane Assist

Adaptive Cruise Control

Airconditioning automatisch

Koplampverlichting LED

Achterlichten LED

Park Distance Control

Voorstoelen, verwarmd

Stuurwiel met leer, verwarmd

Sfeerverlichting (10 kleuren)

Conclusie

De conclusie is simpel: de Volkswagen ID.3 1st van 37.990 euro is fraaier aangekleed dan de 37.890 euro kostende ID.3 Life. Daar geef je graag 100 euro meer voor uit.