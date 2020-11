Supersnelle Toyota GR Yaris stukken goedkoper

Bij Toyota zijn ze lekker bezig. Niet alleen kwam de Supra terug, ook de nieuwe Toyota Yaris is een stuk leuker dan we gewend waren. Maar met de Toyota GR Yaris wordt het helemaal lachen, gieren, brullen. Die wordt nog een stuk krachtiger dan zijn voorganger, de Yaris GRMN. Wat dacht je van een B-segmenter met een vermogen van 261 pk en een koppel van 291 newtonmeter?



Dat zijn behoorlijk sensationele cijfers. Zelfs de nieuwe Volkswagen Golf GTI heeft 'maar' 245 pk ... En dan te bedenken dat de GR Yaris zijn power uit een driecilindertje haalt. Nou ja, drieclinderTJE: hij heeft een inhoud van 1,6 liter en uiteraard krijgt-ie hulp van een turbocompressor. Overigens valt de topsnelheid een tikje tegen: 230 km/h. Al is dat nog ruimschoots voldoende om je rijbewijs én je auto kwijt te raken ...



Vierwielaandrijving standaard op GR Yaris



Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat de Yaris dat vermogen niet of nauwelijks kwijt kan, want vierwielaandrijving is standaard. Normaliter gaat 60 procent van de power via de handgeschakelde zesbak naar de voorwielen, en 40 procent naar de achterwielen. In de sportstand krijgt de GR Yaris meer het karakter van een achterwielaandrijver. Dan is de verdeling voor:achter 70 staat tot 30, maar ook een fifty-fifty-verhouding behoort tot de mogelijkheden.

Twee versies Toyota GR Yaris



De Toyota GR Yaris komt er in twee versies: de Premium en de Performance. Technisch zijn ze grotendeels gelijk, niet alleen wat betreft de aandrijflijn, maar beide hebben bijvoorbeeld ook een carbon dak, een motorkap en portieren van aluminium en voorste remschijven ter grootte van gezinspizza's. In dit geval niet voorgesneden, maar gegroefd.

Prijs Toyota GR Yaris



De Toyota GR Yaris Premium kost 50.495 euro. Dat is bijna 10 mille minder dan de verwachte 60.000 euro. De Performance is 2500 euro duurder dan de Premium en komt op 52.995 euro. Daarvoor krijg je onder meer 18-inch lichtmetalen wielen met Michelin Pilot Sport 4S-banden, een limited-slipdifferentieel op de voor- én achteras, speciale GR Circuit-wielophanging en rode remklauwen.

Zuiniger dan verwacht



De bij benadering tien exemplaren van de GR Yaris die nog in 2020 naar Nederland komen, zijn allemaal al uitverkocht. Maar niet getreurd, in 2021 volgen er meer! En o ja, weet je waarom de Toyota GR Yaris zoveel goedkoper is dan verwacht? Hij blijkt een stuk zuiniger dan was ingeschat en stoot dus minder CO2 uit. Dus voel je niet bezwaard als je een groen hart hebt en eigenlijk een Yaris Hybrid wilde bestellen ...