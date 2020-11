Terugroepactie Ford Kuga PHEV: hele batterijpakket moet vervangen worden

Laad je auto niet op! Dat was in augustus het dringende advies van Ford aan Kuga PHEV-rijders, want er waren vier auto's tijdens het laden afgebrand. Ford heeft samen met batterijleverancier Samsung onderzoek gedaan naar het probleem. En wat blijkt? Er zijn afwijkingen in de batterijcellen aangetroffen, die duiden op een productiefout.

Volledige batterij moet worden vervangen

Ford heeft daarom besloten dat bij alle Kuga PHEV's de batterij moet worden vervangen. Wereldwijd gaat het om zo'n 27.000 auto's die terug moeten naar de garage. De Nederlandse eigenaren van een Ford Kuga PHEV krijgen in november bericht over de terugroepactie. Verder is de productie van het model tijdelijk opgeschort.

Ford Kuga PHEV met 50 kilometer elektrisch bereik

De Ford Kuga PHEV wordt aangedreven door een 2,5-liter viercilinder en een elektromotor. Hij is 225 pk sterk en haalt met dank aan zijn 14,4-kWh accu een volledig elektrische actieradius van maximaal 50 kilometer. Het theoretische brandstofverbruik van de Ford Kuga PHEV ligt op 1 op 83,3. Hij kan in ongeveer vier uur worden opgeladen.