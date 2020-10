Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 44

+ Top - Whoah! Bugatti Bolide heeft 1850 pk en weegt 1240 kg

Oké, vergeet die gekke naam even … Want de Bugatti Bolide is een sterk staaltje autotechniek. Het studiemodel is bedoeld voor het circuit en maakt gebruik van Bugatti's bekende 8,0-liter W16 met vier turbo's. Het vermogen is opgeschroefd naar 1850 pk. En aangezien de Bugatti Bolide slechts 1240 kilo weegt, belooft dat vermogen buitenaardse prestaties.

+ Top - Consumentenbond: 'De betrouwbaarste auto's komen uit Japan en Korea'

De Consumentenbond doet ieder jaar onderzoek naar de betrouwbaarheid van personenauto's. En ook in 2020 blijkt weer: als je een betrouwbare auto zoekt, moet je bij een merk uit Japan of Korea zijn. Lexus, Subaru en Honda voeren de lijst aan. In de top tien is slechts één (!) Europees merk te vinden: Mini.

+ Top - Mitsuoka Buddy is Toyota RAV4 in Amerikaans retrokostuum

Dit is géén Toyota RAV4! Nou ja, dit is onderhuids wel een Toyota RAV4, maar er zit een Mitsuoka-badge op. Mitsuoka is een Japanse tuner en carrosseriebouwer, die retro-auto's bouwt op basis van Toyota's, Nissans, Honda's en meer. De Mitsuoka Buddy is een soort Amerikaanse jaren-zeventigcreatie geworden.

- Flop - Dit is waarom de elektrische Polestar 2 in Frankrijk verboden is

Ga je naar de Franse Polestar-website, dan krijg je een melding dat die niet beschikbaar is. Dat komt omdat het Chinees-Zweedse elektromerk sinds kort niet meer verkocht mag worden in Frankrijk. De reden? Citroën is naar de rechter gestapt om de verkoop van Polestar te laten blokkeren.

- Flop - Man is ontevreden over Mercedes-AMG GT 63, steekt hem in de fik

Als je problemen hebt met je auto, ga je naar de dealer. En als de dealer zijn werk niet goed doet, dien je een klacht in. Dat is althans de normale gang van zaken. Maar een man uit Rusland had daar kennelijk geen zin in. Die was zijn 230.000 euro kostende Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door zo zat, dat hij hem maar in de brand heeft gestoken.

- Flop - Regen, regen, regen! Hoe blijf je veilig op de weg?

De nazomer is voorbij, het is officieel herfst. En dat betekent een laagstaande zon, bladeren op de weg, onstuimig weer en meer files. Bovendien is de kans op een ongeval in de herfst ongeveer twee keer zo groot. Dus hoe zorg je dat je de komende weken veilig rijdt? Wij geven 7 tips.