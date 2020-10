Volgens Polestar moeten de omvormers van alle tot nu toe geleverde Polestar 2's worden vervangen. In Nederland zou het om een paar honderd exemplaren gaan. In een elektrische auto zit de omvormer tussen de batterij en de elektromotoren. Hij zet gelijkstroom om in wisselstroom (van de batterij naar de elektromotoren) en andersom (van de elektromotoren naar de batterij).

Probleem met batterijkoeler

Daarbij is er ook nog een probleem met de zogeheten High Voltage Coolant Heater (HVCH). Deze wordt gebruikt om zowel de batterij als de cabine van de Polestar 2 op te warmen of juist te koelen. Bij de terugroepactie wordt naar beide issues gekeken als het nodig is. Want niet alle Polestar 2's hebben een issue met de HVCH.

Eerste terugroepactie Polestar 2

Begin oktober kondigde Polestar ook al een terugroepactie aan. In thuisland Zweden waren enkele Polestar 2's op straat stilgevallen als gevolg van een softwareprobleem. Wereldwijd moeten zo'n 2200 auto's daarvoor terug naar de garage. Volgens Polestar zou er een fout zitten in de software die de batterij aanstuurt.

Verkoopverbod in Frankrijk

Een andere tegenslag voor Polestar kwam in de vorm van een verkoopverbod in Frankrijk. Citroën heeft het Zweedse elektromerk aangeklaagd. De Franse autobouwer vindt namelijk dat het Polestar-logo te veel lijkt op dat van Citroën zelf en DS. Een Franse rechter heeft Citroën gelijk gegeven. Polestar mag nu in ieder geval de komende maanden niet actief zijn in Frankrijk.