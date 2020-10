Diesels voor het eerst minder gewild dan EV's en hybrides

Benzineauto's hadden in september een Europees marktaandeel van 47 procent. Dat is flink minder dan in dezelfde maand vorig jaar, toen het aandeel nog op 59 procent lag. De daling is logisch, want een steeds groter aantal benzineauto's wordt voorzien van mild-hybridtechnologie, waarbij remenergie wordt teruggewonnen, opgeslagen in een batterij en wordt gebruikt om de motor te ondersteunen bij het accelereren.

Zijn mild hybrids geëlektrificeerde auto's?

JATO Dynamics - het bedrijf dat de Europese verkoopcijfers publiceert - rekent modellen met mild-hybridondersteuning tot de geëlektrificeerde auto's (samen met volledig elektrische auto's, plug-in hybrides en hybrides). En dat voelt een beetje aan als vals spelen. Want in principe zijn mild-hybrids natuurlijk gewoon benzineauto's met een piepkleine beetje ondersteuning van een geïntegreerde startmotor/generator.

Marktaandeel van EV's meer dan verdubbeld

Hoe dan ook, in de cijfers van JATO zitten diesels nu op de marktaandeel onder de 25 procent. Het marktaandeel van geëlektrificeerde auto's is in een jaar tijd meer dan verdubbeld, maar 25 procent. Maar nogmaals, dat is wat ons betreft niet helemaal eerlijk, want veel benzineauto's zijn niet meer zonder mild-hybride-ondersteuning te koop. Dus natuurlijk is het EV-marktaandeel over de kop gegaan.

Europese autoverkopen flink in de min

De coronacrisis heeft er flink ingehakt op de Europese automarkt. In september stegen de verkopen met 1 procent (1,3 miljoen tegenover 1,28 miljoen in september vorig jaar). Maar dat kan het resultaat over de eerste negen maanden van dit jaar niet goedmaken. Van januari tot en met september gingen de autoverkopen met 29 procent onderuit.