Mitsuoka Buddy is Toyota RAV4 in Amerikaans retrokostuum

Mitsuoka is waarschijnlijk het bekendst van de Viewt: een compacte sedan op basis van de Nissan Micra met Jaguar Mark II-achtige retrotrekjes. Ook kun je het bedrijf kennen van de Mitsuoka Orochi, die vaak voorkomt in lijstjes met daarop de lelijkste auto's ooit gemaakt. De Orochi is een supercar met Toyota-techniek en een uiterlijk kan kennelijk geïnspireerd is op zeedieren.

Toyota RAV4 met klassiek Chevrolet-sausje

De Mitsuoka Buddy is een stuk beter te pruimen. In de suv kun je duidelijk het silhouet van de Toyota RAV4 (of Suzuki Across) zien, maar het klassieke Ford- of Chevrolet-sausje dat de Japanners er overheen hebben gegooid, oogt top. Vooral de voorzijde van de Buddy is gaaf, met een verchroomde 'frietsnijder' en dubbele rechthoekige koplampen. We zijn er niet zeker van, maar de achterlichten lijken van een Cadillac te komen.

Gewoon met hybride-aandrijving

Het blijft echter vooral bij uiterlijk vertoon, want onderhuids verandert er niets. De Mitsuoka Buddy is er met een 171 pk leverende 2,0-liter benzinemotor, en als hybride met 178 pk. Mitsuoka start in november met de verkoop van de Buddy. Als wij in Japan hadden gewoond, hadden wij een bestelling geplaatst.